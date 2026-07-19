Aylín Mujica reapareció para enfrentar la muerte de su hijo Mauro Menéndez, a quien describe como ser excepcional y bondadoso.

“Hoy mi corazón está devastado por la partida de mi hijo Mauro” Aylín Mujica

El desgarrador mensaje funciona como un tributo público para honrar la memoria de Mauro Menéndez y destacar el impacto positivo que tuvo en su entorno.

Aylín Mujica reconoció que se encuentra devastada ante la muerte de su hijo, la cual considera el desafío emocional más grande.

Aylín Mujica se despide de su hijo Mauro Menéndez con un desgarrador mensaje

Tras la muerte de su hijo mayor, Mauro Menéndez, la actriz cubana Aylín Mujica rompió el silencio a través de sus redes sociales con un mensaje en el que expresó sentirse “devastada”.

El mensaje de Aylín Mujica tras la muerte de su hijo Mauro Menéndez (@aylinmujic / Instagram )

En sus palabras, describió a su hijo como un ser “lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa”, destacando que dejó una huella imborrable en quienes lo conocieron.

“Un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa, que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo” Aylín Mujica

Aylín Mujica manifestó que la ausencia de Mauro deja un “vacío imposible de describir” y reconoció que el desafío más grande de su vida será aprender a vivir con ese dolor.

En su dedicatoria, escribió: “Vuela alto, mi amor”, expresando su confianza en que Dios lo tiene en un lugar maravilloso y pidiendo fortaleza para sobrellevar la situación.

“Su ausencia deja un vacío imposible de describir, y aprender a vivir con este dolor será el desafío más grande de toda mi vida, vuela alto mi amor , te vamos a extrañar mucho pero confío en que Dios te tiene en un lugar maravilloso, solo te pido que me envíes fuerza para poder soportar tanto dolor” Aylín Mujica

Aylín Mujica cerró su mensaje con la frase: “Te amo con mi vida, mi Mau querido”.

Aylín Mujica agradece el apoyo recibido tras la muerte de su hijo Mauro Menéndez

Aylín Mujica aprovechó para agradecer a sus seguidores y colegas por las muestras de cariño, solidaridad y las palabras de aliento recibidas.

“Gracias a todos amigos y compañeros que me han enviado palabras de aliento” Aylín Mujica

Al momento de recibir la noticia, Aylín se encontraba en Colombia participando en las grabaciones del programa “Top Chef VIP”.

Tras ser informada, suspendió sus compromisos profesionales para viajar de urgencia a Barbados, donde murió su hijo.

Mauro Menéndez, quien tenía 30 años al momento de su deceso, era un productor musical y DJ conocido artísticamente como MAAHEZ.

Aunque circulan versiones sobre una posible neumonía o un infarto, la familia no ha confirmado oficialmente las causas de su muerte.