La cantante Mariana Ochoa de 46 años de edad, alzó la voz nuevamente para compartir que su exesposo no aporta un solo peso a los gastos de los hijos que tienen en común.
En más de una ocasión, Mariana Ochoa ha expuesto que su exesposo no le da dinero para los gastos de sus hijos y hasta una canción compuso por el coraje que tenía.
Mariana Ochoa exhibe que su exesposo no paga los gastos de sus hijos
Han pasado ocho años desde el divorcio de Mariana Ochoa con su exesposo Patricio de la Peña, pero él quien es padre de sus dos hijos se ha desentendido de sus obligaciones como padre.
Nuevamente, Mariana Ochoa exhibió a Patricio de la Peña, compartiendo que en ocho años que llevan separados no se ha hecho cargo una sola vez de sus dos hijos:
- Valentina Ochoa de la Peña de 11 años de edad
- Salvador Ochoa de la Peña de 10 años de edad
Es decir, el exesposo de Mariana Ochoa solo mantuvo a su hijo Salvador por dos años, mientras que a Valentina por tres años.
Incluso, la cantante ha compartido que en este tiempo han sido dos únicas ocasiones en que le ha pedido a Patricio de la Peña cumplir sus obligaciones, pero él la ha dejado en visto.
En entrevista con Maxime Woodside, explicó que en una ocasión por la salud de sus hijos le pidió dinero para medicina y pediatra, pero él la ignoró por completo.
La segunda ocasión fue en pandemia, cuando al quedarse sin trabajo porque las giras con OV7 se cancelaron por la situación del Covid-19, no tuvo más dinero para pagar el supermercado.
“No quiero que me deposites dinero, es tal, tal, tal con que pongas la dirección en la app me llega ¿tú crees que me llegó por lo menos un paquete de jamón? Nada”.Mariana Ochoa, cantante.
Pese a ello, Mariana Ochoa ha asimilado que ella es la única que se hará cargo de sus hijos e incluso ha contado que Patricio de la Peña sí convive con sus primogénitos, “ellos merecen un papá”, argumenta la cantante.
Además, Mariana Ochoa ha buscado la forma de sacar provecho a la situación, pues por el coraje de lo que Parricio de la Peña le hace a sus hijos le compuso “La Pensión”, una cumbia que ya estrenó.