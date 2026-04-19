Andrea Bocelli y Los Ángeles Azules cantan con Ximena Sariñana en versión cumbia

Andrea Bocelli sorprende al poner a bailar al Zócalo de la CDMX al cantar con Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana en versión cumbia.

Los asistentes al Zócalo capitalino disfrutaron de la selección de piezas de música clásica de Andrea Bocelli, pero el baile no faltó durante su presentación.

Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana ponen la cumbia en el concierto de Andrea Bocelli

Andrea Bocelli celebró el 30 aniversario de su álbum “Romanza” con un concierto gratuito el 18 de abril en el Zócalo de la Ciudad de México.

ver a Andrea Bocelli tocando flauta mientras Ximena Sariñana canta what a wonderful world con los Angeles Azules pic.twitter.com/CVh29kOvyY — LVCnoticias (@LVCnoticias6) April 19, 2026

Entre las sorpresas que presentó Andrea Bocelli fue la presencia de Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana, quienes llevaron la cumbia a su concierto.

Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana lograron mover las clásicas canciones de la opera a la cumbia, lo que puso a bailar a todos los asistentes.

Alrededor de las 20:20 horas, Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana abrieron pista al interpretar Mis sentimientos .

Ya junto a Andrea Bocelli, Ximena Sariñana realizó una emotiva interpretación de What a Wonderful World .

Sin embargo, el Zócalo se prendió cuando Bocelli interpretó Vivo por ella junto a Los Ángeles Azules en versión cumbia.

Se trata de una de las canciones más emblemáticas del tenor italiano, pero ahora tuvo un ritmo de cumbia, lo que puso a bailar a los asistentes.

Vivo por ella… ¡versión cumbia! 💃🎶



¡Solo podía lograrse con Los Ángeles Azules junto al gran Andrea Bocelli, haciendo vibrar el Zócalo de la CDMX! 🇲🇽✨ pic.twitter.com/x1iBs59nqN — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) April 19, 2026

Así fue el concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo de la CDMX

En el Zócalo de la CDMX se vivió una noche mágica con el concierto de Andrea Bocelli, quien apareció vestido con un elegante saco azul.

Entre los temas que Andrea Bocelli interpretó en el Zócalo de la CDMX se encuentran:

La donna è mobile

Di quella pira

Toreador

Brindis de La traviata

Ante una plancha del Zócalo repleta, Andrea Bocelli cerró su concierto con Canto Della Terra y Con Te Partiro.

El concierto de Andrea Bocelli incluyó bailarines de ballet, fuegos artificiales y la participación de la soprano Larisa Martínez y el barítono Juan Carlos Heredia.

Andrea Bocelli estuvo acompañado por la Orquesta Sinfónica de Minería.