Si pensabas asistir al concierto de i-dle en México, te tenemos malas noticias: Ticketmaster quitó la fecha en el Palacio de los Deportes.

De manera sorpresiva, los conciertos de la agrupación surcoreana i-dle de su gira Syncopation 2026 han sido eliminados de las plataformas que promocionaban el evento.

Quitan fecha de concierto de i-dle en el Palacio de los Deportes

El concierto de i-dle en México, programado para el 16 de agosto 2026 en el Palacio de los Deportes, habría sido cancelado.

Vía redes sociales, decenas de fans alertaron que el concierto de i-dle había sido borrado de Ticketmaster.

Además de que los seguidores de i-dle señalaron que también estaban recibiendo una notificación de que sus boletos habían sido cancelados.

i-dle en México: quitan fecha en el Palacio de los Deportes (Especial)

La noticia de la cancelación del concierto de i-dle ha dejado en shock al fandom Neverland.

Esto porque no solo México fue afectado en esta situación, sino que Estados Unidos y Canadá se quedaron sin los shows en vivo de i-dle.

Por el momento, Ticketmaster o la agencia CUBE Enternainment de i-dle no han confirmado que su gira por Norteamérica fuera cancelada.

Esto ha provocado cierta confusión y molestia entre los fanáticos de la agrupación surcoreana.

En especial porque los seguidores de i-dle tenían altas expectativas de ver a la banda en el escenario del Palacio de los Deportes.

i-dle daría conciertos en 10 ciudades de América del Norte, iniciando en Hamilton, Ontario, Canadá el 2 de agosto.