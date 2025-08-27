La exintegrante de OV7, Mariana Ochoa, acusó que Ari Borovoy ejerció violencia emocional en su contra durante el 2019.

Pues, de acuerdo con Mariana Ochoa, Ari Borovoy -de 46 años de edad- l a bajó “públicamente” de un concierto ya vendido con la mitad de sus compañeros.

Mariana Ochoa se inspiró en su pelea con Ari Borovoy para escribir una canción (Especial)

¿Ari Borovoy ejerció violencia emocional contra Mariana Ochoa?

En medio de la promoción de su campaña en contra de la violencia emocional, Mariana Ochoa acusó que Ari Borovoy ejerció violencia emocional, no solo en su contra.

Pues, de acuerdo con Mariana Ochoa, que l a bajaran públicamente junto a sus compañeros de un concierto ya vendido, “sí fue una forma de violencia”.

El conflicto que estalló en 2019 , cuando la banda pop se preparaba para celebrar tres décadas de carrera, la cantante lo describió uno de los instantes más difíciles que vivió durante su trayectoria con OV7.

“Me acuerdo de que era una Arena que se presentaba el 1 y 2 de diciembre, sin acercarse a nosotros”, recordó Mariana Ochoa sobre el problema que había existido desde hace 6 meses.

“Sí, fue un golpe muy bajo lo que vivimos en ese momento”, concluyó la artista, exponiendo que aquel que la distanció del cantante y empresario

Mariana Ochoa utilizó esta experiencia personal como ejemplo para buscar dar voz a quienes atraviesan situaciones similares.

Mariana Ochoa (Mariana Ochoa Twitter @soymarianaochoa)

¿Quiénes fueron víctimas de la violencia emocional de Ari Borovoy, además de Mariana Ochoa?

El hecho al que hace referencia Mariana Ochoa corresponde a la cancelación de los shows que OV7 tenía programados en la Arena Ciudad de México los días 1 y 2 de diciembre de 2019.

Durante este evento se anunció públicamente que algunos integrantes de OV7 se quedaban fuera de las fechas programadas:

Mariana Ochoa, de 46 años de edad

Lidia Ávila, de 45 años de edad

Óscar Schwebel, de 49 años de edad

“Por este medio comunicamos que, lamentablemente y por causas de fuerza mayor ajenas a BOBO, Ari Borovoy y al elenco del 90’s Pop Tour, el grupo OV7 no se presentará en las últimas fechas de la gira” Comunicado OV7

Por su parte, los integrantes de OV7, incluyendo a Mariana Ochoa, aseguraron que fueron marginados de manera unilateral por BOBO producciones.