Conductores de Ventaneando no dudaron en explotar contra Marina Ochoa por manchar la memoria de Daniel Bisogno con indiscreta anécdota a unos días de su muerte.

La muerte de Daniel Bisogno a los 51 años de edad impactó al medio del espectáculo por lo que varios famosos no dudaron en recordar algunos de los momentos que vivieron con el conductor.

Tal fue el caso de Mariana Ochoa -de 46 años de edad- quien no dudo en recordar el tiempo que pasó con el conductor ya que habían tenido un romance.

Sin embargo, Mariana Ochoa recordó una anécdota que no fue bien vista por los usuarios ya que señaló el presunto consumo de marihuana de Daniel Bisogno.

En medio de la polémica, los conductores de Ventaneando ya reaccionaron y así intentaron limpiar la memoria de su compañero.

Conductores de Ventaneando explotan contra Mariana Ochoa por manchar memoria de Daniel Bisogno

Mariana Ochoa y Andrea Escalona se reunieron en una transmisión para recordar varias anécdotas que vivieron junto a Daniel Bisogno luego de que ambas fueran sus exnovias.

Mariana Ochoa, Daniel Bisogno (Instagram/@danielbisogno @marianaochoa)

A pesar de que su romance con Daniel Bisogno no prosperó, Mariana Ochoa y Andrea Escalona lograron mantener una relación de amistad con el conductor de Ventaneando.

Sin embargo, Mariana Ochoa habría escogido la peor anécdota posible para recordar la relación que mantuvo con Daniel Bisogno después de que su noviazgo terminó.

La anécdota de Mariana Ochoa le creó varias críticas y no solo por parte de algunos usuarios, sino que de los mismos conductores de Ventaneando.

Durante la emisión de este viernes 28 de febrero del programa Ventaneando, los conductores cuestionaron las palabras de Mariana Ochoa.

Fue Ricardo Manjarrez el primero en señalar que para él la anécdota de Mariana Ochoa estaba de más y pecó de indiscreta.

Ricardo Manjarrez destacó que sus declaraciones pueden generar un sinfín de malinterpretaciones.

“Me cae muy bien Mariana, pero yo sí creo que Mariana pecó de indiscreta con lo que comentó de Daniel y ese recuerdo, pues estaba de más. Además, se puede prestar a un sinfín de malinterpretaciones” Ricardo Manjarrez

De manera más enérgica, Mónica Castañeda recordó que Mariana Ochoa cuenta con un amplía trayectoria y no puede decir algo cuando Daniel Bisogno no le puede responder.

Incluso Mónica Castañeda señaló que Mariana Ochoa no puede pedir que no se malinterpreten sus declaraciones, cuando ella no hace lo que pide.

“Mariana ha vivido, tiene muchísima experiencia y sabe perfecto, justo en su comunicado dice: ‘No malinterpreten y no lleven las declaraciones a ninguna parte’, Daniel no puede hablar de las declaraciones que ella hizo, Daniel ya no está. Me parece que revelar su secrecía o lo que ellos vivieron juntos que no está bien y que es completamente incongruente con lo que ella pide” Mónica Castañeda

Los conductores de Ventaneando coincidieron que Mariana Ochoa pudo escoger otra anécdota que contar.

Por su parte, Pedro Sola se enfocó en la parte divertida al señalar que se habían reunido dos exnovias de Daniel Bisogno.

“Lo que estuvo muy divertido es que dos ex, que eran Mariana y Andrea, hayan estado sentadas juntas. Con las dos terminó (Daniel) muy bien” Pedro Sola

Así se defendió Mariana Ochoa por contar una indiscreta anécdota con Daniel Bisogno

Luego de las críticas que recibió, Mariana Ochoa se defendió por haber contado esa anécdota con Daniel Bisogno.

Mariana Ochoa aseguró que Daniel Bisogno la entendería y se mostró feliz de que el conductor ya no sufra.

“Daniel y yo sabemos de qué platicábamos, reíamos y Daniel lo entiende. De aquí al cielo yo le mando mis besos, bendiciones, que bueno que ya no sufre” Mariana Ochoa

Para Mariana Ochoa Daniel Bisogno tuvo un año más de vida, porque en 2024 estuvo muy grave.

Mariana Ochoa señaló que con Daniel Bisogno se reían de esa clase de anécdotas.

“Yo creo que Dios le regaló un año extra de vida, porque hace un año realmente si estaba en coma y él sabe lo que lo quiero, como nos reímos de estas anécdotas” Mariana Ochoa

Por último, Mariana Ochoa dejó en claro que nunca tuvo la intención de lastimar a Daniel Bisogno.

“Sabe que son con la intención de la alegría de mi corazón, que deseo que la tenga ahora que está en otro plano” Mariana Ochoa