Este miércoles 25 de septiembre el Lunario recibe en concierto a la cantante mexicana de 46 años de edad, Mariana Ochoa.

Así que prepara tu llegada y hasta regreso a casa con el horario y hora en la que termina el concierto del 25 de septiembre de Mariana Ochoa en el Lunario.

Horarios del concierto de Mariana Ochoa en el Lunario hoy 25 de septiembre

Arma tu itinerario y disfruta sin contratiempos del concierto de Mariana Ochoa en el Lunario de hoy 25 de septiembre, pues aquí todos los detalles de su horario y hora en la que termina el show en vivo:

Apertura de puertas 7:00 pm

Hora del concierto: 9:00 de noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Invitada especial: Kenny Avilés

Setlist de canciones: 20 temas en vivo aproximadamte

Duración: Se prevé 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche

Mariana Ochoa llega al Lunario hoy 25 de septiembre con lo más nuevo de su música

La cantante mexicana conocida como integrante de la agrupación de pop OV7, Mariana Ochoa llega al Lunario con lo más nuevo de su música en concierto hoy 25 de septiembre.

Concierto de Mariana Ochoa que promete y en el que presenta estos nuevos temas bajo su propia autoría.

Recuerda que el Lunario se encuentra en el Auditorio Nacional, recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas son la Línea 7.