La cantante mexicana de 46 años de edad, Mariana Ochoa llega hoy 25 de septiembre al Lunario en concierto.
Concierto de Mariana Ochoa del cual ya te tenemos los detalles del setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada.
Setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de Mariana Ochoa en el Lunario hoy 25 de septiembre
Que no se te pase ningún momento en el concierto de Mariana Ochoa en el Lunario de hoy 25 de septiembre, a continuación te dejamos el setlist de canciones, horario y telonero:
- Apertura de puertas 7:00 pm
- Hora del concierto: 9:00 de noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Invitada especial: Kenny Avilés
- Setlist de canciones: 20 temas en vivo aproximadamente
Posible setlist para el concierto de Mariana Ochoa en el Lunario hoy 25 de septiembre
La gira Mis Favoritas Tour 2025 de la cantante mexicana Mariana Ochoa llega hoy miércoles 25 de septiembre en concierto.
Concierto con el que Mariana Ochoa se presenta en solitario para presentar en vivo sus más recientes temas.
Sin embargo, también Mariana Ocho deleitará a sus fans con grandes éxitos de OV7 como icónica integrante de la agrupación de pop.
Con ello, se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Mariana Ochoa en el Lunario sean:
- La pensión
- Ya Lo Sabia
- El Remolino
- Susanita Tiene un Ratón
- Vámonos
- Yo Soy
- Qué Importa
- My Lover
- Deseos
- Ojos Sinceros
- Luna llena
- Solté
- Me faltas tú
- Te Extraño Tanto
- Tan Enamorada
- Amor Total
- Enloquéceme
- Mírame a los Ojos
- Vuela Más Alto