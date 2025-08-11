Mariana Ochoa le compuso una tiradera a su expareja, Patricio de la Peña, por ser deudor alimentario.

De acuerdo con Mariana Ochoa -de 46 años de edad- su nueva canción está dirigida a mamás luchonas y se llama ‘Paga la pensión’.

Mariana Ochoa le compuso una tiradera a su ex Patricio de la Peña

Durante un encuentro con la prensa, Mariana Ochoa reveló que le compuso una tiradera a su ex Patricio de la Peña.

La canción con la que Mariana Ochoa exhibe de deudor alimentario al papá de sus hijos se llama ‘Paga la pensión’.

Mariana Ochoa (Instagram | @soymarianaochoa)

El lanzamiento del sencillo aún no tiene fecha; sin embargo, la cantante aseguró que será un himno para las mujeres que viven situaciones similares a la suya.

“Yo creo que habemos muchas mamás que sacamos adelante a nuestros hijos solas, ¿no? Y nos las vemos negras. Y la verdad es que sí nos merecemos un himno. Somos unas guerreras” Mariana Ochoa

Y aprovechando la atención de la prensa, Mariana Ochoa envió un mensaje a las mujeres que confían plenamente en que sus parejas las respaldarán siempre.

“Tengan los hijos que, si se quedan solas, ustedes saben que pueden sacar adelante”, aconsejó la cantante

Por su parte, Mariana Ochoa aseguró que continuará enfocada en su carrera artística y en su papel como madre, demostrando que la independencia y la resiliencia son pilares para salir adelante.

¿Mariana Ochoa demandó a su ex Patricio de la Peña por deudor alimentario?

Tras hablar de su canción, Mariana Ochoa habló abiertamente sobre la situación que enfrenta con el padre de sus hijos.

De acuerdo con Mariana Ochoa, Patricio de la Peña no ha cumplido con el pago de manutención desde su divorcio.

La cantante explicó que, al momento de separarse, Patricio de la Peña no tenía empleo y ella asumió completamente los gastos de sus hijos.

“Cuando yo me divorcié, el papá de mis hijos no tenía trabajo, él había renunciado. Así que, pues no me correspondió nada, me quedé yo a cargo de todos los gastos. ” Mariana Ochoa

Sin embargo, la artista puntualizó que no ha querido abrir un juicio porque su intención no es “mandar a la cárcel al papá de mis hijos”.

Finalmente, la exintegrante de OV7 señaló que “sí hay cosas que nos corresponden a ambos, a papá y mamá, la pareja, responsabilidad compartida.”