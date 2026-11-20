En una reciente entrevista, la reconocida DJ Mariana BO confirmó oficialmente que se encuentra saliendo con José Eduardo Derbez, destacó que comenzaron a salir para conocerse mejor, sin etiquetas formales por el momento.

“Estamos saliendo, nos estamos conociendo” Mariana BO

Mariana BO explicó que decidió dar a conocer su romance tras recibir flores y románticos mensajes, destacando especialmente la caballerosidad y la brillante educación de José Eduardo Derbez.

La DJ expresó su profunda admiración por la famosa dinastía Derbez, confesando que aún no conoce a Victoria Ruffo pero que le encantaría coincidir con ella en el futuro.

Mariana BO feliz de estar saliendo con José Eduardo Derbez

Durante una alfombra roja, la DJ y violinista Mariana BO confirmó públicamente que está saliendo con José Eduardo Derbez y que ambos se están conociendo.

Mariana BO aclaró que, aunque salen juntos y se la están pasando bien, aún no son novios oficiales y prefieren tomarse las cosas con calma sin apresurar etiquetas.

Destacó que se encuentra abierta al amor y más allá de las etiquetas lo más importante es que está feliz en este momento de su vida.

“Vamos a ver cómo va todo esto, no me cierro a nada y me la estoy pasando bastante bien” Mariana BO

Se conocieron hace aproximadamente un año y medio en el proyecto Par de ideotas, pero la “chispa” romántica surgió recientemente tras invitarlo a su fiesta de cumpleaños.

Destacó que José Eduardo es un hombre atento, educado y de “mente brillante”. Resaltó sus gestos caballerosos, entre ellos el haberle enviado un ramo de rosas.

“Es muy caballeroso, no estaría saliendo con él si no fuera tan caballeroso. A mí me gusta la gente de mentes brillantes, educada, y la verdad él cumple todo, así que estoy feliz” Mariana BO

Mencionó que ambos se encuentran solteros y que él le compartió que su separación anterior ocurrió hace cinco meses.

Mariana BO incluso reveló que canceló su vuelo a Guatemala porque José Eduardo Derbez le pidió que fueran a comer.

“Mañana justo me iba a ir a Guatemala, cancelé mi vuelo porque me mandó un mensaje: ‘Ey, quiero verte, vamos a vernos, vamos a ir a comer’, así que me voy a ir hasta el sábado... justo por él” Mariana BO

Mariana BO desea conocer a Victoria Ruffo y expresa su admiración por la dinastía Derbez

Mariana BO reconoció que el revuelo mediático de esta relación ha incrementado notablemente la visibilidad internacional de su trayectoria artística de quince años dentro de la escena electrónica.

Ante los rumores sobre supuestas similitudes con las exparejas del actor, Mariana BO aseguró tener un estilo propio mucho más oscuro y rockero que Paola Dalay.

Mariana BO aclaró que todavía no ha tenido la oportunidad de conocer a Victoria Ruffo en persona. Afirmó ser su “súper fan” y expresó un claro deseo de conocerla en un futuro.

“Victoria es una top, es una top y es una chingona” Mariana BO

José Eduardo Derbez y Mariana Bo (Facebook/JoséEduardoDerbez )

Sobre la dinastía Derbez, Mariana BO expresó su profunda admiración pues reconoció la gran trayectoria que tiene cada uno de sus integrantes en la industria cinematográfica.