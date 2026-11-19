Raúl Araiza aconsejó a José Eduardo Derbez tras separarse de Paola Dalay. El conductor también defendió a la modelo de quienes la critican por salir con César Romo.

Raúl Araiza es cercano a José Eduardo Derbez, por lo que tuvo la oportunidad de conversar con él tras su separación.

Raúl Araiza aconsejó aconsejó a José Eduardo Derbez tras separarse de Paola Dalay

José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron su separación el pasado 1 de noviembre.

Tras enterarse, Raúl Araiza habló con el actor para aconsejarle que mantuviera una buena relación con su ex.

Raúl Araiza (Instagram/@negroaraiza)

Raúl Araiza le pidió a José Eduardo Derbez que fuera cordial con Paola Dalay, ya que estarán “unidos toda la vida” al ser padres de su hija Tessa.

Yo le hablé y le dije: ‘Tienen un vínculo para toda la vida’, qué mejor que llevar una gran relación, si no se puede tener una gran relación, una buena relación por la niña. Raúl Araiza

José Eduardo Derbez y Paola Dalay aseguraron que habían terminado como buenos amigos, por lo que no habría problemas de convivencia con su hija.

El conductor usó de ejemplo su relación con su exesposa, Fernanda Rodríguez, pues a pesar de su separación, se llevan bien y son socios: “Es como mi hermana”.

Raúl Araiza defiende a Paola Dalay de las críticas por tener pareja

Paola Dalay fue blanco de malos comentarios luego de que confirmara su separación y que salía con el futbolista César Romo.

Raúl Araiza defendió a la expareja de José Eduardo Derbez, mencionando que ella tenía el derecho de ser feliz y no merecía críticas.

No hay que juzgar, no hay que etiquetar, nadie puede aventar la primera piedra. Raúl Araiza

El conductor considera que la sociedad suele ser machista y juzga a las mujeres por algo natural como es una relación tras una separación.