Mariana BO es una DJ, productora musical que ha sido ligada a José Eduardo Derbez, por lo que te decimos quién es ella.

¿Quién es Mariana BO?

Sandra Mariana Borrego Robles, conocida artísticamente como Mariana BO, es una DJ, productora y violinista originaria de Culiacán, Sinaloa, México.

Se ha consolidado como una de las figuras femeninas más importantes de la música electrónica a nivel internacional, destacando por fusionar la música electrónica como el psytrance, electro house y big room, con la ejecución en vivo de violín y percusiones.

Mariana BO ha sido incluida múltiples veces en el prestigioso ranking Top 100 DJs de la revista DJ Mag y se ha presentado en los festivales más grandes del mundo, como Tomorrowland, EDC Las Vegas y Ultra Music Festival.

Comenzó su carrera como DJ en 2011; en 2022 hizo historia al convertirse en la primera mujer mexicana en presentarse en Tomorrowland y también ha formado parte del Top 100 de DJ Mag, donde alcanzó el puesto número 34 en 2022.

Mariana BO, DJ y productora mexicana (@djmarianabo / Instagram)

¿Qué edad tiene Mariana BO?

Mariana BO tiene 36 años en noviembre de 2026 y nació el 27 de octubre de 1990, en Culiacán, Sinaloa, México.

¿Mariana BO tiene pareja?

La vida sentimental de Mariana BO no está confirmada públicamente, pues en noviembre de 2026, su nombre comenzó a relacionarse con el actor José Eduardo Derbez, luego de que ambos compartieran fotografías de una salida a un campo de tiro.

Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado que exista una relación amorosa. También hay publicaciones periodísticas que señalan que Mariana BO ha hablado públicamente de su orientación sexual y la identifican como parte de la comunidad lésbica.

Mariana BO, DJ y productora mexicana (@djmarianabo / Instagram)

¿Qué signo es Mariana BO?

Al haber nacido el 27 de octubre, el signo zodiacal de Mariana BO es Escorpio.

¿Mariana BO tiene hijos?

No, hasta el momento Mariana BO no tiene hijos.

Mariana BO, DJ y productora mexicana (@djmarianabo / Instagram)

¿Qué estudió Mariana BO?

Mariana BO cuenta con una sólida formación en música clásica, pues eesde muy joven ingresó al Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC) en 2008, donde estudió música y se graduó como ejecutante de violín en 2012.

También Mariana BO aprendió percusión desde pequeña y durante su adolescencia participó en agrupaciones musicales como baterista.

Posteriormente, Mariana BO complementó su preparación académica estudiando producción musical y técnicas de DJ para trasladar sus conocimientos clásicos a la escena electrónica.

Su preparación musical fue fundamental para desarrollar su propuesta artística, en la que Mariana BO combina instrumentos clásicos con tecnología y producción electrónica.

Mariana BO, DJ y productora mexicana (@djmarianabo / Instagram)

¿En qué trabajó Mariana BO?

Mariana BO ha desarrollado su trayectoria profesional principalmente en la industria musical, en donde sus actividades incluyen:

DJ: realiza presentaciones en festivales, clubes y escenarios internacionales.

Productora musical: compone y produce canciones y proyectos de música electrónica.

Violinista: incorpora interpretaciones de violín en vivo a sus presentaciones.

Percusionista: utiliza técnicas como el finger drumming para integrar ritmos y percusiones a sus sets.

Mariana BO, DJ y productora mexicana (@djmarianabo / Instagram)

En sus primeros años, Mariana BO trabajó con sonidos EDM, Big Room y Electro House y posteriormente evolucionó hacia géneros como acid techno, hard groove y hard techno.

Entre sus principales escenarios y participaciones de Mariana BO destacan:

Tomorrowland

Ultra Music Festival

EDC

Sunburn Festival

También Mariana BO ha colaborado con artistas y productores internacionales como KSHMR y Timmy Trumpet.

Ha colaborado con marcas como Pepsi y Spotify, y se presenta regularmente en festivales y giras internacionales.