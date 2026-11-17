La DJ Mariana Bo reaccionó a los rumores que la relacionan sentimentalmente con José Eduardo Derbez.

A unas semanas de anunciar su separación de Paola Dalay, José Eduardo Derbez compartió fotos junto a Mariana Bo y se rumoró que sería su nueva pareja.

Mariana Bo aclara si es pareja de José Eduardo Derbez

En entrevista con Ventaneando, Mariana Bo aclaró que solo es amiga de José Eduardo Derbez; aunque han salido algunas veces, por el momento no son pareja.

Mariana Bo reveló que luego de invitar a José Eduardo Derbez a su cumpleaños y tener una cena, él la llevó a un campo de tiro.

Lo invité a mi cumpleaños, hizo una cena, fue bien lindo, me regaló un detalle top y me invitó, pasaron como unos días y me dijo: ‘Oye, vamos a tirar’. Yo nunca he tirado, nunca he hecho esa práctica de tiro, fue una experiencia muy cool. Mariana Bo

José Eduardo Derbez y Mariana Bo (Facebook/JoséEduardoDerbez )

La amistad entre José Eduardo Derbez y Mariana Bo se ha fortalecido con el paso del tiempo, e incluso la DJ lo invitó al Tomorrowland.

Ya lo invité a Tomorrowland. A mí me gusta ese tipo de gente que te dice que sí a todo. Mariana Bo

Mariana Bo reveló que tenía más cercanía con Vadhir Derbez por sus intereses musicales, pero pasó el tiempo y comenzó a ser amiga de José Eduardo Derbez.

Así iniciaron los rumores de un romance entre José Eduardo Derbez y Mariana Bo

José Eduardo Derbez y Mariana Bo comenzaron a compartir fotos juntos en redes sociales, lo cual desató rumores de un posible noviazgo.

Las imágenes tomaron importancia luego de la separación de José Eduardo Derbez y por la nueva relación de Paola Dalay con el futbolista César Romo.

Mariana Bo aclaró que por el momento solo mantiene una amistad con José Eduardo Derbez, pero no descarta que con el tiempo puedan ser pareja.

“Quién sabe después”, respondió Mariana Bo sobre una posible relación sentimental con José Eduardo Derbez.

Mariana Bo es una reconocida DJ que combina la electrónica con el violín, entre sus siguientes presentaciones está un concierto en China y el festival Tomorrowland.