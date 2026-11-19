Mariana BO avivó rumores sobre un nuevo romance con José Eduardo Derbez luego de presumir en Instagram las rosas que le regaló.

La DJ compartió fotos con José Eduardo Derbez que provocaron especulaciones sobre una posible relación y aunque ella lo negó, todo indica que sigue el coqueteo.

Mariana BO presume rosas que le regaló José Eduardo Derbez

El pasado 17 de noviembre, Mariana Bo compartió una foto de un enorme ramo de rosas rojas y etiquetó a José Eduardo Derbez para agradecer el regalo.

Mariana Bo colocó emojis de un vampiro y un corazón negro para presumir el detalle del actor.

Mariana BO presume el ramo de rosas que le regaló José Eduardo Derbez (Instagram/@djmarianabo)

En días previos, la DJ confesó a Ventaneando que ha salido varias veces con José Eduardo Derbez, pero continúan siendo amigos.

Incluso, José Eduardo Derbez podría acompañar a Mariana BO al festival Tomorrowland, el cual se va realizar en marzo de 2027.

Por el momento, José Eduardo Derbez sigue cortejando a Mariana BO y la también productora no descarta tener una relación con él.

La periodista Vicky López asegura que José Eduardo Derbez y Mariana Bo salen desde hace un mes e incluso habrían formalizado su relación en un antro hace una semana.

Así inició el rumor sobre una relación entre José Eduardo Derbez y Mariana BO

Semanas después de que anunciara su separación de Paola Dalay, José Eduardo Derbez comenzó a compartir fotos junto a Mariana BO.

En las fotos se veía muy cercano a la DJ, por lo que se especuló que sería su nueva pareja.

Más tarde, Mariana BO confirmó que estaba saliendo con José Eduardo Derbez , aunque por el momento seguían siendo amigos.

Mientras que Paola Dalay reveló a Gustavo Adolfo Infante que ella sabía de la amistad entre ambos, pero no estaba enterada sobre una supuesta relación.

Posteriormente, José Eduardo Derbez evitó hablar de su supuesta relación con la prensa, pero lanzó un comentario que avivó los rumores tras asegurar que “estaba enamorado”.