Julio Alberto Ríos Gallego, mejor conocido como Julioprofe, el experto colombiano en matemáticas ha revelado qué hay detrás de su ausencia de YouTube, en comunicado confirma que ha recibido amenazas.

“Perdón por estar ausente estos días. Mi familia y yo estamos atravesando una situación de hostigamiento y amenazas que nos han quitado la paz”, explicó Julioprofe a sus seguidores ante su ausencia en YouTube.

Por lo que el youtuber de matemáticas Julioprofe pidió la comprensión de sus seguidores, así como “sus oraciones. En cuanto pueda, las contaré más”, sin dar detalles del tipo de amenazas que él y su familia ha recibido.

Julioprofe revela qué hay detrás de su ausencia de YouTube: recibe amenazas (especial )

Julioprofe ya denunció amenazas, tras ausentarse de YouTube

Tras revelar qué hay detrás de su ausencia en YouTube, Julioprofe dijo haber ya denunciado amenazas a su persona y familia.

“Ya pusimos las denuncias ante las autoridades” dijo Julioprofe así como agregó “por respeto al proceso, por ahora no puedo dar nombres ni detalles”, señaló.

En una historia más en Instagram, Julioprofe agradeció el apoyo de sus seguidores ante la difícil situación que atraviesa, sin embargo, llamó la atención que en su mensaje cerró diciendo “cero tolerancia con la violencia de género”.

Lo que ha generando dudas entre los seguidores de Julioprofe, pues apuntan que las amenazas pueden estar dañando a su esposa o hijas del experto en matemáticas, sin embargo, por ahora se desconoce los motivos exactos de la agresión.