Cristy Nodal comparte video de Cazzu en Instagram en medio del conflicto familiar entre su esposo y Christian Nodal por los derechos de su nombre artístico.

La mamá de Christian Nodal ha mostrado cercanía con Cazzu tras la ruptura con el cantante y recientemente celebró el éxito que ha tenido la cantante con su gira “Latinaje”.

Cristy Nodal comparte video de Cazzu en medio del conflicto familiar

Seguidores de Cristy Nodal expresaron su sorpresa, luego de que compartiera un video de Cazzu en Instagram.

El gesto de Cristy Nodal con Cazzu desató dudas sobre la relación con Christian Nodal, quien se encuentra en medio de una pelea por los derechos de su nombre con Jaime González Terrazas.

Cristy Nodal comparte video de Cazzu en Instagram (Instagram/@cristy_nodal)

Cristy Nodal ha tenido cercanía con Cazzu a pesar de la separación con Christian Nodal, incluso solía compartir fotos de su convivencia con su nieta Inti.

Usuarios de redes sociales celebraron que Cristy Nodal comparta los triunfos de la mamá de su nieta, pero también avivaron los rumores sobre una ruptura familiar.

Hace unos meses, Jaime González Terrazas negó que estuviera distanciado de Christian Nodal y aseguraba que estaban en comunicado constantemente.

¿Cristy Nodal le dedicó una canción a Cazzu y su nieta? Esto se dice

El pasado 14 de septiembre, Cristy Nodal retomó su carrera como cantante y lanzó la canción “Regalo de luna”.

El lanzamiento de la canción coincidió con el cumpleaños de Inti y se dice que Cristy Nodal dedicó esta canción a su nieta.

Cristy Nodal no ha mencionando que “Regalo de luna” esté dedicado a su nieta, pero la letra hace referencia a ella.

Trascendió que Christian Nodal se distanció completamente de su familia, luego de que dejara de seguirlos en Instagram y ya no los vieran en sus conciertos como solían hacerlo.

Por lo pronto, Christian Nodal presentó una oposición ante el IMPI, ya que su padre buscaba registrar su nombre para uso comercial de productor impresos, artículos de papelería y publicaciones.