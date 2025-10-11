La creadora de contenido, Mariana Ávila, compartió un sueño que tenía junto a su novio, el cantante y modelo argentino, Fede Dorcaz, el cual quedó pendiente tras su asesinato.

Pese a que Mariana Ávila tenía poco más de un año junto a Fede Dorcaz, ambos habían construido una fuerte relación debido a las actividades, proyectos y sobre todo viajes que compartían como pareja.

Sin embargo, ir a un destino en especial quedó inconcluso luego de que se diera a conocer el asesinato de Fede Dorcaz, ocurrido en un ataque armado mientras conducía su coche en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México (CDMX).

Mariana Ávila y Fede Dorcaz (Espe)

El sueño que Mariana Ávila tenía con Fede Dorcaz y que quedó pendiente

Mariana Ávila y Fede Dorcaz formaron un vínculo especial como pareja, resultado de actividades que ambos realizaban juntos como lo que sería su participación en el programa Las Estrellas Bailan en Hoy 2025.

No obstante, Mariana Ávila compartió que la actividad favorita junto a Fede Dorcaz era viajar y explorar lugares, situación por la cual habían visitado Disneyland y se encontraban planeando otro destino.

Y es que en entrevista para la revista ‘WM Magazine’, la influencer reveló que ambos compartían el sueño de viajar y poder recorrer París, Francia.

Dicho viaje lo llevarían a cabo al finalizar su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy 2025, proyectos que han quedado pendientes por la muerte de Fede Dorcaz.