Tras el asesinato de Fede Dorcaz el pasado 9 de octubre, Mariana Ávila regresó a YouTube para hablar sobre lo ocurrido.

Así como contó cómo ha sobrellevado la pérdida de su pareja, con quien llevaba un año aproximadamente de relación.

Mariana Ávila habla sobre el asesinato de Fede Dorcaz en su canal de YouTube

Pese a ser uno de los momentos más difíciles que ha pasado en su vida, Mariana Ávila reapareció en YouTube para hablar de la situación ocurrida tras el asesinato de su pareja Fede Dorcaz.

Y es que la influencer venezolana aseguró que regresó a YouTube ya que es su fuente de ingresos principal, y tanto su familia como sus trabajadores dependen de ella; además de que trabajar la ayudará a salir de ese “hueco de dolor” tras el asesinato de Fede Dorcaz en CDMX.

Mariana Ávila, visiblemente afectada por la pérdida de su novio Fede Dorcaz, aseguró que el pasado 9 de octubre recibió la peor llamada de su vida cuando le avisaron del asesinato que el argentino sufrió a manos de la delincuencia.

“Ese día perdí a mi novio, a mi mejor amigo, a mi compañero de todos los días, a mi confidente, a mi motor en los días difíciles y en mis días felices también, a mi Fede”. Mariana Ávila

También habló sobre lo difícil que ha sido para ella sobreponerse a la situación; sin embargo, es gracias a Fede Dorcaz que ha decidido regresar a las redes sociales , pues asegura que él siempre la animó para que pudiera cumplir sus sueños.

Siendo su regreso a YouTube y redes sociales una manera de honrar la memoria de Fede Dorcaz y, entre lágrimas, Mariana Ávila aseguró que intentará mantener toda la actitud para entretener a su público y recordó lo que Dorcaz siempre le decía para animarla:

“Fede siempre me decía, ‘¡arriba reinita tú puedes, eres una guerrera, eres increíble!’, todos los días me lo decía, y por él y por todos ustedes que me han acompañado durante muchos años, voy a continuar”. Mariana Ávila

Mariana Ávila aseguró que a Fede Dorcaz no le hubiera gustado que parara su carrera: “mi Fede siempre me quería ver grande, me quería ver triunfando, me ayudaba a lograr mis metas, jamás hubiera querido que mi carrera se paralizara, nunca.”