Imelda Garza Tuñón -de 28 años de edad- reconoce que se equivocó con Marco Chacón tras llamarlo “rata” por llorar al recordar a Julián Figueroa.

Marco Chacón -de 51 años de edad- rompió en llanto al recordar su vida junto a Julián Figueroa y su repentina muerte.

Luego de que Marco Chacón llorara en una entrevista, Imelda Garza Tuñón acusó al esposo de Maribel Guardia de hipócrita y de hacerle daño a su familia.

Imelda Garza Tuñón aceptó que hizo mal en criticar a Marco Chacón y que confundió las declaraciones del abogado.

La cantante expresó que ahora entiende que Marco Chacón haya llorado por el recuerdo de Julián Figueroa y lo respetará su dolor .

Pero, le parecería incongruente que llorara por su hijo, José Julián, o por el pleito legal que mantienen por la demanda de violencia familiar.

“No se puede desdecir lo dicho. Entonces, si me van a seguir criticando, pues que me sigan criticando… Son cosas que pasaron, son cosas que platiqué que a lo mejor no debí de haberlas platicado. No sabíamos qué impacto iba a tener esto, pero pues no lo puedo desdecir”

Imelda Garza Tuñón