Maribel Guardia -de 66 años de edad- reveló cómo fueron los últimos momentos de Julián Figueroa con vida para desmentir a Imelda Garza Tuñón.

Imelda Garza Tuñón aseguró que estaba decepcionada de Maribel Guardia tras denunciarla en enero de 2025 por violencia familiar.

Imelda Garza Tuñón -de 28 años de edad- aseguró que la sobrina de Maribel Guardia estaba en casa cuando Julián Figueroa murió.

Así como Marco Chacón estaba cerca de la propiedad cuando la tragedia ocurrió.

Al respecto, Maribel Guardia mencionó que el 9 de abril de 2023, día de la muerte de Julián Figueroa, ella estaba en el teatro y su esposo de viaje en Costa Rica .

Por lo que Imelda Garza Tuñón era la única que estaba en su casa cuando Julián Figueroa murió.

“Bueno, eso que ella cuenta, yo no estaba en la casa. Ella estaba sola porque mi sobrina estaba conmigo en el teatro y mi marido estaba en Costa Rica desde hace tres días”

Asimismo, Maribel Guardia dijo desconocer si Julián Figueroa e Imelda Garza Tuñón ya estaban separados cuando murió.

Sobre las razones de su demanda, Maribel Guardia aclaró que su único objetivo ha sido proteger a su nieto, José Julián.

Y no por venganza o afectar a Imelda Garza Tuñón, pues sólo quiere el bienestar de su nieto.

“Pues no importa si está decepcionada de mí, es que no se trata ni de Imelda ni de mí, ni de Marco. Es del niño. Porque esto ya se ha desvirtuado (...) Es el niño. Yo lo que hice fue por la protección del niño, pensando en su bienestar. Si ella está mejor, bendito Dios. Creo que todo sirvió también para eso”

Finalmente, la actriz lamentó que Julián Figueroa ya no esté para defenderse de los señalamientos y rumores sobre su vida.

“¿Sabes qué? Mi hijo ya está con Dios. Me duele que él no esté para defenderse, porque varios comentarios no son como fueron”

Maribel Guardia