Habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 enfrentan su quinta gala de eliminación con una placa de nominados multitudinaria.

El cuarto Noche está claramente en desventaja, por lo que esta noche el público decidirá cual es el cuarto favorito y definitivo de esta temporada.

Sinceramiento en La Casa de los Famosos México 2025 genera tención entre nominados

Aaron Mercury fue honesto con Dalilah Polanco, diciéndole que la quiere fuera por su hostilidad en contra de todos los habitantes.

Aldo Tamez de Nigris también quiere fuera a Dalilah Polanco por la forma en la que no gestiona sus emociones dentro de la competencia.

Alexis Ayala le regresó el sinceramiento a Mariana Botas, reiterando que para él la competencia es un juego.

Mar Contreras no dejó pasar la oportunidad para hablar de frente con Dalilah Polanco: “candil de la calle, oscuridad en su casa”.

El Abelito fue sincero con Mariana Botas, admitiendo que la considera fuerte, pero que todavía no siente que tenga más potencial para la competencia.

Dalilah Polanco evitó a Mar Contreras y Alexis Ayala, por lo que se fue contra Aldo Tamez de Nigris.

Alexis Ayala y Facundo se pelean en el posicionamiento en La Casa de los Famosos México 2025

Shiky fue el primero en posicionarse detrás de Aldo Tamez de Nigris, argumentando que lo considera sumamente competitivo y que eso no le gusta.

El Guana se formó con Mar Contreras, echándole en cara que, supuestamente, hizo comentarios en su contra que le hirieron.

Elaine Haro dejó oficialmente a cuarto Día y se fue en contra de Dalilah Polanco, asegurando que a partir de ahora jugará con cuarto Noche.

Facundo, por primera vez en la temporada no hizo un rap para el posicionamiento, pero le dijo a Alexis Ayala que es violento solo con el cuarto Día.

La tensión escaló cuando Facundo señaló al actor de ser una “mala persona” y por, supuestamente, haberlo amenazado con golpearlo.

Alexis Ayala se defendió, diciéndole al comediante que cada quien ve en otras personas lo que tienen en el interior.

Facundo sale de la placa de nominados en La Casa los Famosos México 2025

Llegó el viernes en La Casa de los Famosos México 2025 y, por lo tanto, fue día de salvar a uno de los habitantes nominados.

En el robo de salvación participaron el defensor Shiky y los retadores fueron Aldo Tamez de Nigris y Alexis Ayala gracias a una dinámica sorpresa.

Pese a que para el robo de salvación el cuarto Noche tenía ventaja, al final de la noche Shiky logró defender su salvación.

Y para pagar su deuda de la semana pasada, el presentador salvó a Facundo y lo bajó de la placa de nominados.

Todo cuarto Noche sube a la placa de nominados en La Casa de los Famosos México 2025

Una vez llegado el miércoles en La Casa de los Famosos México 2025, las cosas se complicaron para los miembros del cuarto Noche.

Esto debido a que los cinco integrantes subieron a la placa de nominados al final de la gala.

El factor azar también estuvo presente, pues Alexis Ayala y Facundo nominaron con ayuda de una ruleta.

Esta tenía valores que iban desde los -3 a los +3 puntos, por lo que podían agregar de más o quitar puntos a sus nominados en el confesionario.

La jugada de La Jefa provocó que la placa de nominados quedara conformada por ocho de los 11 habitantes que quedan en pie:

Shiky fue el líder de la quinta semana de La Casa de los Famosos México 2025

El lunes arrancó la quinta semana de competencia en La Casa de los Famosos México 2025 con la prueba para líder de la semana.

En un reto que consistía en acumular la mayor cantidad de puntos posibles en un tablero gigante, Shiky se impuso con amplio margen de diferencia entre los finalistas.

Sin embargo, el presentador no puso elegir a su compañero para la suite, por lo que en una dinámica al azar Mariana Botas resultó ser su acompañante.