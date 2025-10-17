Lupillo Rivera -de 53 años de edad- confirma demanda contra Belinda por supuestas declaraciones falsas.

Tras la solicitud de Belinda -de 36 años de edad- de medidas de protección contra Lupillo Rivera, el cantante responde.

Lupillo Rivera lanza comunicado para confirmar demanda contra Belinda

El jueves 16 de octubre, Lupillo Rivera compartió un comunicado de sus abogados para confirmar la demanda contra Belinda.

Lupillo Rivera compartió que será representado por Alonso Beceiro y Mariana Gutiérrez en el proceso contra Belinda, a quien acusa de:

Falsedad de imputaciones

Fraude procesal

“Por este medio se informa a los medios de comunicación, al púbico en general y a la comunidad artística que mi representado el señor Guadalupe Rivera Saavedra, ha conformado un amplio grupo de abogados, con la intención de emprender las acciones jurídicas” Comunicado de Lupillo Rivera

Lupillo Rivera confirma demanda contra Belinda (Instagram/@lupilloriveraofficial)

Los abogados de Lupillo Rivera confirman que iniciaron acción legal contra Belinda con la finalidad de aclarar y deslindar responsabilidades.

El equipo legal de Lupillo Rivera insiste en que Belinda incurrió en falsedad de declaración y difamación en contra del cantante.

Por su parte, Lupillo Rivera dice que las acciones legales de Belinda afectaron su honra e imagen pública, así como su trayectoria profesional.

El abogado de Lupillo Rivera asegura que solicitará que Belinda acuda a una audiencia y responda a sus supuestas contradicciones.

Lupillo Rivera (Instagram/@lupilloriveraofficial)

Belinda ignora el comunicado de Lupillo Rivera y presume sus logros

Lupillo Rivera dice que Belinda perjudicó su imagen cuando solicitó medidas de protección, a pesar de que es él quien insiste en hablar de la cantante .

Belinda no se ha pronunciado sobre el caso y sigue compartiendo sus proyectos en redes sociales.

Recientemente, Belinda fue portada de la Revista Glamour y la cantante compartió la imagen en su cuenta de Instagram.

Amigos y fans han respaldado a Belinda en su denuncia contra Lupillo Rivera, incluso Olimpia Coral Melo -de 30 años de edad- mostró su solidaridad con la cantante.

A pesar de que Lupillo Rivera tiene prohibido hablar de Belinda, él volvió a usar su nombre en el comunicado de sus abogados y este aparece en sus redes sociales.