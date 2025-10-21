Abogados de Lupillo Rivera -de 53 años de edad- insisten en que el cantante puede seguir hablando de Belinda a pesar de las medidas de protección.

El viernes 20 de octubre, los abogados de Lupillo Rivera dieron una conferencia de prensa para hablar de la demanda contra Belinda, de 36 años de edad.

Abogados de Lupillo Rivera aseguran que puede seguir hablando de Belinda

El jueves 23 de octubre, Lupillo Rivera arriba a México para presentar al día siguiente su libro “Tragos Amargos”.

Ante esta situación, los abogados de Lupillo Rivera aclararon que ni el cantante, ni ellos, han sido notificados de las medidas de protección a Belinda.

Las cuales le prohíben a Lupillo Rivera acercarse a la cantante o hablar de ella en medios.

“Lupillo Rivera jurídicamente no está notificado de nada. No está notificado de las medidas de protección, que dicen que existen (…) no está notificado formalmente del procedimiento penal y él puede hablar de cualquier cosa” Alonso Beceiro, abogado de Lupillo Rivera

Los abogados de Lupillo Rivera dice que él puede seguir hablando de Belinda en México y en su próxima conferencia.

Alonso Beceiro, abogado de Lupillo Rivera, dice que fue el cantante quien decidió ya no hablar de Belinda.

“Jurídicamente no tiene impedimento (para hablar de Belinda)”, dijo, y aseguró que el cantante no teme viajar a México y seguir con la promoción de su libro.

Lupillo Rivera (Agencia México)

Abogado de Lupillo Rivera acusa a Belinda de discriminación

Alonso Beceiro insiste en que la denuncia de Belinda contra Lupillo Rivera se basa en que ya no quiere que la relacionen con “alguien como él”.

El abogado de Lupillo Rivera dice que existen actos discriminatorios contra su cliente.

Incluso, acusa al abogado de Belinda de llamar “naco” a Lupillo Rivera y dice tener pruebas de esto.

“Vamos a ser honestos, lo que le está molestando a ella es que ella se quiere desmarcar de aquella relación que tuvo, porque en este momento de su vida ya no le sirve” Abogado de Lupillo Rivera

El abogado de Lupillo Rivera insiste en que Belinda ha hecho aseveraciones falsas.

Aunque el cantante quiera retirar la denuncia, el proceso se lleva por oficio y ya no se puede detener.

Por lo pronto, Lupillo Rivera seguirá con la presentación de su libro, en el cual le dedica 2 capítulos a Belinda.