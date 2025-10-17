Aseguran que la madre de Belinda -de 36 años de edad- de querer negociar con Lupillo Rivera para frenar la demanda.

Belinda solicitó medidas de protección contra Lupillo Rivera y él la contrademandó por falsedad de imputaciones.

Acusan a Belinda Schüll de tratar de negociar con Lupillo Rivera

Los abogados de Lupillo Rivera -de 53 años de edad- acusan a Belinda de mentir en su denuncia contra el cantante.

Mientras que Belinda solo ha solicitado que Lupillo Rivera no hable de ella y elimine el material donde él habla de su relación.

La situación entre ambos cantantes estaría empeorando, pues Javier Ceriani -de 54 años de edad- asegura que la mamá de Belinda buscó negociar con la contraparte.

Supuestamente, Belinda Schüll se comunicó con el equipo de Lupillo Rivera para hablar, tratar de negociar y solicitar el 50% del libro del cantante.

A cambio de esta suma, la mamá de Belinda trataría de mediar con ella la situación para evitar más escándalos.

“La señora Shüll quería negociar con Lupillo, ay, no queremos escándalo, no queremos este problema, negociemos esto en paz. La mamá de Belinda habría pedido el 50% de las regalías del libro y con eso calmaría a su hijo de que no demande a Lupillo” Javier Ceriani

Javier Ceriani señaló a la mamá de Belinda de querer “extorsionar” a Lupillo Rivera, a cambio de ya no seguir el proceso en su contra.

Belinda y su mamá, Belinda Schüll (Instagram/@schull.belinda)

Acusan a mánager de Belinda de lanzar campaña de desprestigio contra Lupillo Rivera

Según Javier Ceriani, Danna Vázquez, manager de Belinda en México, ha lanzado algunos rumores sobre Lupillo Rivera.

Supuestamente, Danna Vázquez está asegurando que Lupillo Rivera no puede venir a México o sería detenido.

“La manager de Belinda está difamando y ensuciando la imagen de Lupillo como una forma de extorsión, de asustarlo, para que no entre a México, cosa que es mentira” Javier Ceriani

Javier Ceriani asegura que no existen restricciones para que Lupillo Rivera ingrese a México y la siguiente semana arribará al país para presentar su libro, “Tragos Amargos”.

Aparentemente, Danna Vázquez es quien está detrás de la denuncia de Belinda contra Lupillo Rivera y estaría en comunicación con medios de Miami para difamarlo.

El youtuber asegura que Lupillo Rivera tiene varias pruebas, no sexuales, de que Belinda fue su pareja.

Incluso, tiene un ‘as bajo la manga’ para mostrar en su demanda contra Belinda.