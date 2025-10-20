Tal y como lo informó en su comunicado, Lupillo Rivera denunció a Belinda ante autoridades mexicanas.

“Lo que tenemos conocimiento, hasta el momento, es que es una denuncia que presentó la señora Belinda, a través de su representante, por el delito de discriminación. En su momento se informará oficialmente cuando tengamos el registro legal de la carpeta a través del señor Lupillo Rivera” Jessica Díaz. Abogada de Lupillo Rivera

Interceptada en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Jessica Díaz dijo encontrarse en la etapa inicial del caso mediático entre su representado, Lupillo Rivera, y Belinda.

Proceso que aún está desarrollándose ya que Guadalupe Rivera Saavedra, hasta el momento, no ha sido notificado sobre la denuncia por discriminación interpuesta por Belinda Peregrín Schüll.

Lupillo Rivera denuncia a Belinda por falsedad de declaraciones

Debido a que Lupillo Rivera no ha sido notificado de la denuncia en su contra interpuesta por Belinda, de 36 años de edad, su abogada está a la espera para actuar conforme establece el Código Nacional.

Por lo que en su etapa inicial, Lupillo Rivera, de 53 años de edad, está demando a Belinda únicamente por falsedad de declaraciones , ya que al no ser notificado aún impide que el equipo jurídico intervenga plenamente en el caso.

De acuerdo con lo declarado por la abogada de Lupillo Rivera, frente a micrófonos de Venga La Alegría, la cantante habría mentido al sugerir que su relación únicamente fue laboral.

“Dentro de ellos únicamente abordamos el tema de falsedad y lo que resulte en la investigación. Una de ellas es primero decir que fue una relación de pareja sentimental y, por el otro lado, referir que solamente fue una relación laboral” Jessica Díaz. Abogada de Lupillo Rivera

Lupillo Rivera demandará a Belinda (Michelle Rojas / SDPnoticias)

En cuanto a la orden de restricción contra el Toro del Corrido, su abogada esperará a que esto se le notifique para comenzar a abordar el caso.

Por lo que ante la supuesta orden de retirar cualquier imagen donde éste aparezca junto a Belinda, lo hará en cuanto sea una medida oficial.

Así como la defensa dará cara a acusaciones de violencia mediática y digital que Belinda acusa, siempre y cuando el caso así lo requiera.

Se espera que el exintegrante de La Casa de los Famosos Telemundo, mantenga al tanto a sus seguidores sobre su pelea legal contra la famosa.