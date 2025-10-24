La edición mexicana del libro de Lupillo Rivera -de 53 años de edad- será distinta a la de Estados Unidos porque no incluye fotos de Belinda.

El jueves 23 de octubre, Lupillo Rivera tuvo una conferencia de prensa para presentar su libro “Tragos amargos”.

Lupillo Rivera lanza una edición de su libro sin fotos de Belinda

A inicios de octubre, Belinda -de 36 años de edad- solicitó medidas de protección contra Lupillo Rivera, por lo que él no puede hablar de ella.

Lupillo Rivera insiste en que no ha sido notificado de estas medidas, pero hizo cambios en la edición mexicana de su libro.

“Quiero aclarar que existen dos versiones del libro, existe el versión de Estados Unidos donde la historia es la misma y existen fotos que son las que han visto ustedes” Lupillo Rivera

Lupillo Rivera (Agencia México)

El cantante explicó que la versión mexicana de su libro no tiene las fotos de Belinda: “El libro de México trae menos fotos”.

Menciona que a decisión de hacer dos versiones de su libro se tomó antes de que se publicara, para evitar problemas legales.

“Yo sabía que iba a ser controversia y vienen más fuertes, por eso analizamos todas las leyes, analizamos todos los peligros que pueden existir” Lupillo Rivera

En pocas palabras, Lupillo Rivera quería evitar demandas con la publicación de su libro.

Pero los problemas legales iniciaron antes de que llegara “Tragos Amargos” a México.

Belinda (Instagram/@belindapop)

Lupillo Rivera insiste en que no habló mal de Belinda en su libro

En entrevista con Pati Chapoy -de 76 años de edad- Lupillo Rivera mencionó que no esperaba que Belinda lo demandara por violencia digital, ya que él siempre se ha expresado bien de ella.

“El libro de Estados Unidos tiene más fotos, porque en Estados Unidos la libertad de expresión es más amplia. No aparece ninguna foto de las exmujeres, ninguna foto de Belinda, no aparece tampoco” Lupillo Rivera

Lupillo Rivera reiteró que no hay fotos de Belinda en su libro de la edición para México y tampoco de sus otras exparejas.

El cantante dice que no tiene fotos “incómodas” de Belinda y los “recuerdos” que tiene de ella fueron enviados por la cantante.

“Todas las fotos y los videos que tengo yo de ella, ella se las tomaba y ella me las mandaba, yo nunca agarré mi celular y tomé una selfie” Lupillo Rivera

Lupillo Rivera insiste que fue pareja de Belinda por 7 meses y se separaron tras un viaje de la cantante en Miami, donde presuntamente le habría sido infiel.

“Tragos Amargos” ya está disponible en México y su precio va más allá de los 460 pesos.