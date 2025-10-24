Por esta razón legal Lupillo Rivera -de 53 años de edad- eliminó las fotos de Belinda en la edición de México de su libro, “Tragos Amargos”.

Lupillo Rivera ya presentó su libro en México y reveló que no contiene fotos de Belinda, a diferencia de la edición de Estados Unidos.

Belinda fue eliminada del libro de Lupillo Rivera por esta razón legal

Además de las medidas de protección que le prohiben hablar de Belinda, Lupillo Rivera menciona a la cantante en su libro, pero eliminó algunos detalles.

Lupillo Rivera reveló que no hay fotos de Belinda en su libro y la razón legal es que no puede lucrar con la imagen de la cantante en México, ya que es una marca registrada.

Lupillo Rivera (Agencia México)

El cantante explicó que antes de lanzar el libro, consideró las posibles consecuencias legales por mencionar a otras personas.

Incluso, dijo que la libertad de expresión en Estados Unidos era más amplia que en México y por eso en la edición estadounidense era más abierto sobre el tema de Belinda.

Belinda podría demandar a Lupillo Rivera por utilizar su nombre e imagen sin autorización, por ser una marca registrada.

Por otro lado, Lupillo Rivera insiste en que no fue notificado de la demanda de Belinda en su contra y la sigue mencionando en medios.

Belinda (Instagram/@belindapop)

Lupillo Rivera violó una de las medidas de protección otorgada a Belinda

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX, otorgó medidas de protección para Belinda por lo que Lupillo Rivera no puede:

Acercarse a Belinda

No se puede comunicar con la cantante

No puede hablar de Belinda en medios o redes sociales

Debe eliminar videos donde hable de Belinda

Lupillo Rivera insiste en que no ha sido notificado de estas medidas, por lo que sigue hablando de la cantante.

En una entrevista con Ventaneando, Lupillo Rivera dijo el nombre de Belinda y habló de la denuncia.

Reiteró que tuvieron una relación de 7 meses y dio a entender que habían terminado por una infidelidad.

Así que, Lupillo Rivera violó una de las medidas de protección sobre Belinda y se desconoce si sus abogados procederán por esta situación.