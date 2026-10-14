El productor Luis de Llano Macedo compartió un emotivo homenaje en su cuenta de Instagram dedicado a su fallecido padre, Luis de Llano Palmer, acompañado de una fotografía familiar en blanco y negro.

Papá, ¡Estas son las mañanitas...! Extraño mucho tu sonrisa y tu forma tan especial de ser. No sabes cuánto pensamos en ti. Fuiste un genio y un ser humano increíble. Luis de Llano Macedo

Esta publicación se da en medio de una fuerte controversia generada por su oposición legal al uso de su imagen en una serie de Timbiriche producida por ViX.

De esta manera, Luis de Llano Macedo se olvida de la polémica para enfocar su atención exclusivamente en los recuerdos afectivos junto a su familia.

Luis de Llano reaparece con un emotivo mensaje dedicado a su padre (@luisdllanomacedo / Instagram )

Luis de Llano Macedo deja atrás la polémica y dedica emotivo mensaje a su padre

A través de su cuenta de Instagram, Luis de Llano Macedo le realizó un emotivo homenaje a su padre Luis de Llano Palmer en el que hubiera sido su cumpleaños.

Luis de Llano Macedo publicó una imagen en blanco y negro de su archivo familiar en la que ambos aparecen sonriendo mientras su padre lo abraza por detrás.

En su mensaje, Luis de Llano Macedo reconoció que extraña mucho la sonrisa y la forma de ser de su papá.

Reconoció que piensa en su papá todos los días y lo calificó como un genio y un ser humano increíble.

Luis de Llano aseguró que pese a los años, su padre les sigue haciendo mucha falta y daría todo por volver a compartir con él.

La familia sigue creciendo y nos haces mucha falta. ¡Cuánto daríamos por volver a compartir contigo aquellos momentos inolvidables, como cuando nos decías que la felicidad es solo una tienda de ropa vieja en La Habana! ¡Te queremos! Luis de Llano Macedo

Luis de Llano reaparece con un emotivo mensaje dedicado a su padre (@luisdllanomacedo / Instagram)

Esta es la polémica que enfrenta Luis de Llano y de la cual se olvidó al dedicarle un mensaje a su papá

Luis de Llano Macedo recordó a su padre en medio de la polémica que vive por el lanzamiento de la serie Timbiriche y el litigio legal de Sasha Sokol.

Sasha Sokol denunció en 2022 la relación que sostuvieron cuando ella era menor de edad (14 años) y él un adulto (39 años).

El proceso legal concluyó con una sentencia firme contra Luis de Llano, la cual fue declarada e inapelable tras ser ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El conflicto volvió al ojo público con el estreno de la serie de Timbiriche en ViX, donde se retrata dicho vínculo.

En los primeros episodios se señala que la narrativa romantiza el abuso y revictimiza a la cantante al presentar situaciones donde la menor parecía buscar la compañía del productor.

Ante la ola de críticas, la producción de la serie decidió incluir una nota al final de los capítulos para precisar que Sasha denunció los hechos en 2022 y que Luis de Llano fue declarado responsable con sentencia firme.

Luis de Llano, productor musical. (Agencia México)

Sasha Sokol y los integrantes fundadores de Timbiriche aclararon públicamente que no autorizaron el uso de su imagen ni participaron en los guiones.

De igual manera, la representación legal de Luis de Llano inició notificaciones judiciales para rechazar el uso no autorizado de su nombre e imagen.