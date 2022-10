Por años se ha hablado de una rivalidad entre Lucía Méndez y Verónica Castro, pero esta vez fue la participante de ‘Siempre Reinas’ quien dio el primer golpe y dice que no tendría un chat con menores de edad como lo hizo la actriz.

Verónica Castro, de 69 años de edad, está en medio de un escándalo, pues Jorge Carbajal aseguró que tenía videos donde la actriz hablaba de temas sexuales con menores de edad.

La actriz no ha dado su versión de los hechos, pero exigió que el compañero de Felipe Cruz se disculpe.

Productora 69 sigue mostrado fragmentos de una videollamada que tuvo Verónica Castro con sus fans, pero hasta el momento no existe una acusación formal en contra de la también conductora.

Verónica Castro (Especial)

Lucía Méndez cree que Laura Zapata pelea para buscar fama

La actriz de 67 años de edad, dio una entrevista al programa ‘Chisme No Like’, donde habló del reality Show ‘Siempre Reinas’.

Sobre su pleito con su compañera Laura Zapata, Lucía Méndez dijo que lleva recibiendo ataques de la hermana de Thalía durante semanas, pero cree que es una estrategia para ganar fama.

“Lo que ella está haciendo es acoso, yo no sé si voy a demandar, porque la verdad gastar tanto dinero en algo que la gente ya conoce, pues definitivamente no tiene sentido” Lucía Méndez

Siempre Reinas, uno de los estreno de octubre de 2022 en Netflix (Netflix)

Lucía Méndez no hablaría con menores de edad como Verónica Castro

La actriz fue cuestionada por otra de sus supuestas enemigas, ni más ni menos que de Verónica Castro, pues hace décadas se pelearon el título de ‘reina de las novelas’.

Le preguntaron si estaría dispuesta hacer una serie como ‘Siempre Reinas’, pero con Verónica Castro.

“Yo feliz de la vida, claro, imagínate, conquistar a una rival a mi nivel (...) Las dos tenemos una carrera internacional” Verónica Castro

Elisa Beristain aprovechó la entrevista para cuestionar a Lucía Méndez sobre qué opinaba del escándalo que relacionaba a Verónica Castro con chats inapropiados con menores de edad.

Lucía Méndez y Verónica Castro (Especial )

Lucía Méndez hizo una mueca cuando comenzaron hablar de este tema: “La verdad es que a mí no me consta (...) es un tema muy difícil para mi responder, la verdad creo que yo prefiero no opinar, es muy delicado el tema”.

La actriz fue contundente al decir que no se atrevía a comentar nada sobre el caso de Verónica Castro, pero Lucía Méndez aseguró que ella nunca hubiera tenido un chat con fans menores de edad.

“Jamás, Jamás, Jamás, nunca, definitivamente no creo que yo pudiera hacer eso, tengo nietas ¿Cómo crees? No yo podría hacer eso” Lucía Méndez

Lucía Méndez sí quisiera trabajar con Verónica Castro, pero se quiere mantener al margen del escándalo que la relaciona en conversaciones con menores de edad.