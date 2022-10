Laura Zapata sigue arremetiendo contra su compañera de reality Lucía Méndez, pero ahora quemó a Netflix en medio de su guerra contra la ‘diva de las telenovelas’.

Ambas actrices formaron parte del programa ‘Siempre Reinas’, donde compartieron escena con Lorena Herrera, de 55 años de edad, y Syvial Pasquel de 72 años de edad.

Sin embargo las peleas del nuevo reality de Netflix pasaron a lo personal, pues Laura Zapata descalifica a Lucía Méndez, de 67 años de edad, y asegura que ya no figura en el medio.

Qué siempre no: Lorena Herrera no quiere hacer un trio con Laura Zapata

Antes estos ataques, Lucía Méndez dice que no le toma importancia, pero siente que Laura Zapata -66 años de edad- la está acosando con sus constantes ataques.

La actriz de la novela ‘Colorina’, no descarta demandar a Laura Zapata por sus constantes declaraciones en su contra, pero también es consciente que sería una pérdida de dinero.

Todo inició cuando Lucía Méndez se negó a grabar la canción ‘Mujerón’ y en lugar de eso todas cantaron ‘No me importa’.

“Siempre trato de escoger proyectos que traten de tener éxito o que puedan tener una buena respuesta. Sí, yo me puse muy firme en no aceptar una canción que no quería grabar, lo que no quería hacer, posteriormente se volvió en una bronca con Laura”

Lucía Méndez