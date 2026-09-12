Una revelación inesperada sobre la vida de Joaquín “El Chapo” Guzmán volvió a colocar al exlíder del Cártel de Sinaloa en la conversación pública.

Durante una entrevista, Lucero Sánchez, conocida como la “Chapo diputada”, compartió una de las confesiones personales que asegura haber escuchado del narcotraficante mientras convivió con él en la sierra.

De acuerdo con su testimonio, “El Chapo” le confesó que, de no haberse involucrado en el crimen organizado, habría querido dedicarse a la música e incluso formar parte de una de las bandas más emblemáticas de Sinaloa: Banda El Recodo.

Lucero Sánchez revela confidencias personales de El Chapo

En una entrevista concedida al podcast de Gusgri, Lucero Sánchez, conocida en los medios como la “Chapo diputada”, compartió detalles inéditos sobre las confidencias personales que le hizo Joaquín “El Chapo” Guzmán durante el tiempo en que convivió con él.

Entre estas confesiones, destacó una aspiración frustrada del narcotraficante sinaloense que nunca antes se había revelado públicamente.

Según relató la ex diputada local de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera llegó a confesarle de manera directa que su verdadero sueño de vida, si no se hubiera dedicado al narcotráfico, era ser músico.

Durante una conversación cotidiana sostenida en la sierra, Lucero Sánchez le cuestionó sobre qué profesión habría elegido de no haberse dedicado al narcotráfico.

Ante la pregunta, el narcotraficante originario de Badiraguato le respondió concretamente que siempre quiso ser músico y pertenecer a una de las agrupaciones más reconocidas de Sinaloa.

En específico, el narcotraficante le manifestó abiertamente que le habría gustado integrar la famosa Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga.

Lucero Sánchez recolectó anécdotas con El Chapo en “Señor de la Montaña”

Lucero Sánchez explicó a Gusgri que “El Chapo” justificaba su trayectoria en el crimen organizado argumentando que nunca deseó esa vida, sino que la extrema pobreza de su infancia —recordando que creció en una casa humilde con piso de tierra— y la falta de oportunidades en la sierra lo empujaron a salir de su hogar desde muy joven.

Aunque la ex diputada local de Sinaloa admitió que no sabía con certeza si él expresaba esta aspiración en broma o en serio, aseguró que prefiere pensar que se trataba de un deseo genuino.

Además, comentó como dato curioso que una de las nietas de Guzmán parece haber heredado ese mismo gusto artístico por la música.

Esta revelación expone una faceta poco conocida del narcotraficante, quien en su cotidianidad solía hacer chistes y cantar coplas ante quienes convivían con él.

El testimonio brindado por Lucero Sánchez se suma a los diversos episodios y anécdotas que presenció durante los meses en que habitó junto al Chapo.

Todas estas vivencias y detalles sobre su relación con el denominado Señor de la Montaña forman parte del libro autobiográfico que Lucero Sánchez ha publicado para relatar su propia historia.