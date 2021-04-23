Culiacán, Sinaloa.- Debido a la polémica que ha generado su acercamiento con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, la diputada local Lucero Sánchez, decidió separarse de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Sinaloa, tras más de dos años de formar parte de ella.

La diputada por Cosalá dirigió una carta al coordinador parlamentario blanquiazul, Guadalupe Carrizoza, donde pide ser “desincorporada” del Grupo Parlamentario del PAN.

Dicha renuncia se presenta a solo dos días de que la Procuradora General de la República, Arely Gómez, asegurara durante una entrevista que sí es investigada Lucero Sánchez por sus citas con Joaquín Guzmán Loera, realizadas durante el encarcelamiento del capo en el penal federal del Altiplano, en 2014 y en la festividad del año nuevo 2016.

Al darse a conocer la renuncia de la legisladora, Guadalupe Carrizoza señaló que no hubo presión por parte del partido para que la legisladora tomara dicha decisión.

Con información de La Razón.