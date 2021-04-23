México.- El Comité Ejecutivo Nacional del PAN inició una investigación contra la diputada Lucero Guadalupe Sánchez López.

De hecho y conforme al comunicado del partido, su separación del cargo dentro del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso de Sinaloa fue solicitada por el CEN.

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Además, el PAN ordenó la apertura de una investigación para determinar cuáles fueron los argumentos que motivaron el respaldo de su candidatura, junto con el Partido Sinaloense (PAS), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo (PT) para las elecciones locales de julio de 2013.

"El PAN aclara que Lucero Sánchez López fue candidata externa de una coalición de cuatro partidos y nunca ha militado en el PAN", puntualiza el partido.

Los panistas piden que las autoridades correspondientes investiguen los presuntos vínculos de Lucero Sánchez con Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera para deslindar responsabilidades.

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