La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó la reparación del daño y compensaciones para dos personas acusadas de ayudar a la fuga de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo.

El organismo determinó que tras los hechos ocurridos el 11 de julio de 2015, en el penal del Altiplano, se afectaron sus derechos a la salud, a la legalidad y a su proyecto de vida.

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CNDH exige reparación de tres dependencias tras violaciones a los derechos de dos personas

Luego de considerar que se cometieron violaciones graves a dos acusados por la fuga de El Chapo, la CNDH exigió reparar el daño, solicitud que incluyó a los organismos de:

Fiscalía General de la República (FGR)

Secretaría de Gobernación (SEGOB)

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG)

Según el organismo, al investigar los hechos, la CNDH encontró que tres agentes del Ministerio Público Federal de la entonces Procuraduría General de la República —ahora FGR— realizaron una imputación indebida.

Comentó que no llevaron a cabo una investigación acorde con los principios de debida diligencia, profesionalismo y eficiencia, lo que resultó en la privación de la libertad de ambas víctimas.

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CNDH pide compensación para acusados por la fuga de El Chapo

La CNDH también indicó que, con base en el Dictamen Especializado en Materia de Medicina, se determinó que el entonces OADPRS no proporcionó a las víctimas la atención médica adecuada para sus padecimientos.

La situación constituye una violación a los derechos humanos y ocurrió durante su permanencia en los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) No. 4, en Tepic, y No. 16, en Morelos.

Estos hechos, junto con las acciones y omisiones contra la legalidad atribuibles a la entonces Secretaría de la Función Pública (SFP), hoy SAyBG, al omitir llevar el Procedimiento Administrativo con un enfoque garantista, culminó en imponer la máxima sanción a ambas víctimas e inhabilitarlas 10 años para desempeñar cargos en el servicio público, lo que generó múltiples violaciones a sus derechos humanos y distorsionó de manera irreparable su forma de vida, así como su interacción en el ámbito social. CNDH

Al respecto, la CNDH recomendó a las tres dependencias que realicen los trámites necesarios para que las dos víctimas accedan a la reparación integral, en la cual se incluya la compensación correspondiente, así como atención médica y psicológica.