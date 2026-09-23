En redes sociales se viralizó el momento en el que la policía británica corrió a la Banda El Recodo por tocar cerca del Tower Bridge de Londres.

Con una sonrisa en el rostro, los integrantes de El Recodo siguieron la indicación y empezaron a guardar sus instrumentos.

Banda El Recodo está de gira en Londres, donde se presentó el 20 de septiembre de 2026 en KOKO, un recinto ubicado en la capital.

Así corrieron a Banda El Recodo del Tower Bridge de Londres

El momento ocurrió cuando la agrupación sinaloense, Banda El Recodo, intentó tocar frente a un grupo de personas en las inmediaciones del Tower Bridger.

Segundos después, apareció un elemento de seguridad que intervino y les pidió detener la música y retirarse.

En redes sociales, la agrupación compartió un mensaje en el que expresó que su intención era llevar su música hasta Londres.

“Nos la volvieron a hacer (...) seguimos buscando el momento y la forma de llevar la música de banda por toda Europa y el mundo, aunque no siempre se puede” Banda El Recodo

¿Por qué El Recodo estaba en Londres?

Banda El Recodo está de gira por Europa, con presentaciones en varias ciudades del viejo continente.

El recorrido incluye grandes ciudades como:

Roma

Dublín

Londres

Sevilla

Valencia

Madrid

Ámsterdam

Múnich

Zúrich.

En el caso de Londres, la agrupación tenía programada una presentación el 20 de septiembre de 2026 en KOKO, recinto ubicado en la capital británica.