México.- La excandidata presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, señaló este domingo al diario Excélsior que su partido debe iniciar una investigación para saber cómo un personaje como Lucero Sánchez pudo llegar al Congreso local de Sinaloa a pesar de mantener vínculos con el líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Vázquez Mota aseguró que el apoyo mostrado a Lucero Sánchez debe tomarse como una llamada de atención para su partido, y agregó que “debe investigarse a fondo y con absoluta seriedad y honestidad cómo llegó a nuestra bancada, aun no siendo militante de Acción Nacional. Llegar a los personajes que promovieron su ingreso y ser contundentes en la sanción. Confío en el actuar de Ricardo Anaya y de un panista intachable como Luis Felipe Bravo”, quien preside la Comisión Anticorrupción al interior de Acción Nacional.

“Es necesario llegar hasta los responsables. Tenemos reglas y estatutos claros para ello. Cualquier otro camino terminaría siendo complicidad”, expuso.

La panista agregó que las alianzas electorales formadas con otros institutos políticos no deben ser pretexto para que “se dejen pasar personas vinculadas al crimen organizado o a una trayectoria que sea contraria a los principios y convicciones de Acción Nacional”, por lo que “el descuido, pragmatismo puro o cualquier otro interés que abre la puerta a estas realidades no puede repetirse y debe ser sancionado”.