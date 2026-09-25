Poncho Lizárraga habla de la presentación de Banda El Recodo en Tower Bridge en Londres y explica qué ocurrió tras ser interrumpidos por la policía.

El pasado 22 de septiembre, Banda El Recodo hizo una presentación improvisada en Londres, ya que tienen como tradición tocar El Corrido de Mazatlán cuando están de gira por el extranjero.

Sin embargo, a la mitad de la melodía fueron interrumpido por autoridades de Londres, quienes les indicaron que no podían tocar en el lugar.

Poncho Lizárraga explica qué pasó con Banda El Recodo en Londres

Durante una entrevista con De Primera Mano, Poncho Lizárraga explicó que Banda El Recodo tiene como tradición tocar en público El Corrido de Mazatlán cuando está de gira en el extranjero.

El grupo quiso brindar una presentación gratis en Tower Bridge cuando fueron interrumpidos por la policía, quienes les indicaron que no podían tocar sin permiso.

“Hubo un pequeño detallito con la ley de allá de Londres, se nos hizo fácil querer armar la fiesta en pleno puente este de las torres, empezar a tocar El Corrido de Mazatlán como es tradición de la banda y para pronto llegó la ley y nos dijeron que no podíamos hacer fiesta” Poncho Lizárraga

Banda El Recodo en concierto en Londres (Especial)

Poncho Lizárraga menciona que, tras la intervención de la policía, Banda El Recodo se retiró del lugar, pero al día siguiente volvieron a cantar en público para cumplir con su tradición y cantar su corrido.

“Al día siguiente nos queríamos quitar la espinita de compartir nuestra música mexicana, nos fuimos al río y arriba de una embarcación nos aventamos el corrido de Mazatlán” Poncho Lizárraga

Banda El Recodo rentó una embarcación y pudieron tocar El Corrido de Mazatlán mientras navegaban por el río.

Banda El Recodo está de gira por Europa

Poncho Lizárraga menciona que la gira de Banda El Recodo por Europa será larga, ya que tienen presentaciones en:

España

Holanda

Alemania

Posteriormente, Banda El Recodo viajará a Estados Unidos, donde tienen varios conciertos programados.

Poncho Lizárraga menciona que cantar improvisadamente en las ciudades donde se presentan es parte de su tradición, pues así ha ocurrido en lugares como Japón.

El líder de Banda El Recodo menciona que su intención es llevar la música de banda a todo el mundo, tal como lo pidió el fundador Cruz Lizárraga.