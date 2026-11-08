Brandon “Bug” Hall, actor de Alfalfa en la película infantil Pequeños traviesos, ha desatado la polémica al abrir una campaña de recaudación para que sus fans le ayuden previo al nacimiento de su sexto hijo.

Esto luego de que en 2021 Bug Hall hiciera un voto de pobreza y se fuera a vivir junto a su esposa, Jill DeGroff, y sus cinco hijos a una caravana en una zona boscosa.

Bug Hall pide ayuda económica ante la llegada de su sexto hijo

Con el nacimiento de su sexto hijo, Bug Hall lanzó una colecta en GoFundMe donde pide ayuda económica a sus fans y seguidores en redes sociales.

El objetivo de la campaña de Bug Hall es solucionar gastos básicos antes de la llegada su sexto hijo; como pagar la luz, la compra de un tanque de propano para la calefacción y pagar el teléfono.

Bug Hall (@Bug_Hall)

Esto provocó una serie de reacciones tanto a favor como en contra del actor retirado, pues en 2021 decidió alejarse de su trabajo, así como de la vida que había llevado hasta el momento, haciendo un voto de pobreza.

Lo cual lo llevó a vivir en una casa rodante en una zona boscosa de Estados Unidos junto a toda su familia; manteniendo un contacto limitado con el resto del mundo, al grado de que él y su esposa educan a sus hijos en casa.

Quienes lo atacan señalan la ironía y contradicción del exactor, pues por un lado afirma haberse alejado de la mundanidad de la vida moderna; al mismo tiempo que necesita y usa servicios y productos contemporáneos, además de pedir dinero a sus seguidores.

La campaña de Bug Hall fue todo un éxito

A pesar de toda la polémica desatada por Bug Hall, la respuesta de la gente fue inmediata. La iniciativa logró recaudar más de 8800 dólares, con lo que va a poder pagar todas sus deudas.

El mismo Bug Hall agradeció a todos los que participaron en la recaudación, al mismo tiempo que criticó a aquellos que lo atacaron por no aportar nada valioso a la conversación.

Bug Hall (@Bug_Hall)

Tras el éxito de Pequeños traviesos, se convirtió en uno de los actores jóvenes más solicitados, participando en diversas películas de los 90’s, además de aparecer en series como CSI y Mentes criminales.

En 2013 se convirtió al catolicismo y tras casarse con Jill DeGroff en 2017, realizó un voto de pobreza, desprendiéndose de la mayoría de sus bienes materiales para llevar una existencia austera y autosuficiente.