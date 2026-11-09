The Warning será el telonero de Garbage en su concierto en el Zócalo el sábado 14 de noviembre; el concierto será gratuito.

Garbage anunció que The Warning abrirá su concierto en el Zócalo: “Te queremos The Warning. Gracias por apoyarnos en tu México querido”.

El concierto de Garbage en el Zócalo capitalino será:

Fecha: sábado 14 de noviembre

Inicio del concierto: 8:00 p.m.

Teloneras: The Warning

Costo: Entrada libre

The Warning abrirá el concierto de Garbage en el Zócalo

La banda regiomontana The Warning será las teloneras de Garbage en su concierto en el Zócalo capitalino el próximo sábado 14 de noviembre.

Garbage anunció la noticia en una publicación en Instagram, junto a una foto de Shirley Manson junto a las integrante The Warning.

¿Puedes adivinar cuál de estas extraordinarias y más talentosas chicas va a actuar con nosotros la semana que viene en el Zócalo de la Ciudad de México? Te queremos The Warning Garbage

Garbage revela que The Warning abrirá su concierto en el Zócalo (Instagram/@garbage)

Garbage mostró su cariño por The Warning: “Son unas malditas reinas”, expresó el grupo y aseguró que se sienten honrados por su participación en su concierto en el Zócalo.

The Warning respondió la publicación de Garbage: “Super emocionadas. Los vemos en el Zócalo”.

Mientras tanto, el Zócalo de la CDMX está listo para recibir a Garbage el siguiente sábado y sus fans se han mostrado emocionados por la participación de The Warning.

¿Quiénes son The Warning? El grupo que abrirá el concierto de Garbage en el Zócalo

The Warning es una banda de hard rock y rock alterativo, originario de Monterrey, formada en 2013.

El grupo está integrado por:

Daniela Villarreal Vélez

Paulina Villarreal Vélez

Alejandra Villarreal Vélez

El grupo ha lanzado álbums como ‘Queen of the Murder scene" y “Keep me fed”.

Anteriormente, Paulina Villarreal Vélez ha expresado su admiración por Garbage a quienes consideran como mentores en la escena musical.

Por lo pronto, Teh Warning compartió la publicación de Garbage en Instagram con el mensaje: “Nos vemos en el Zócalo”.