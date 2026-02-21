Livia Brito -de 39 años de edad- estaría escondida para no pagarle al paparazzi Ernesto Zepeda, a quien le debe un millón 200 mil pesos.

Autoridades estarían buscando a Livia Brito desde hace una semana para notificarle que debe cumplir con la indemnización millonaria a Ernesto Zepeda.

Livia Brito y su ex están escondidos para no pagarle a paparazzi

Según información del programa En Shock, las autoridades llevan una semana sin localizar a Livia Brito, quien debe recibir una notificación sobre la fecha limite para pagarle a Ernesto Zepeda.

Livia Brito y su ex pareja Mariano Martínez no han sido notificados, pero una vez que reciban el oficio correspondiente, tienen 5 días para pagarle al paparazzi.

Además, el lunes 23 de febrero es la audiencia inicial por el delito de falsedad de declaración en contra de Livia Brito.

Livia Brito está vinculada a proceso por mentir ante las autoridades , tras decir que no había estado en Cancún el día que agredió a Ernesto Zepeda.

Presuntamente, Livia Brito y su ex deben presentarse a esta audiencia, por lo que podría ser notificada para que ya le pague al paparazzi.

Ernesto Zepeda lleva casi tres años esperando que Livia Brito le pague, pues la sentencia se dio el 3 de marzo de 2023.

Pero, Livia Brito recurrió a varios recursos legales para apelar la decisión del juez y al final debe pagar un millón 200 mil pesos al paparazzi que agredió.

Livia Brito (Livia Brito )

Livia Brito quiso negociar con Ernesto Zepeda para evadir la ley

Tras ser vinculada a proceso, los abogados de Livia Brito quisieron negociar con Ernesto Zepeda para evitar que el proceso avanzara.

Los abogados de Livia Brito le propusieron un pago por gastos legales generados estos dos años.

Ernesto Zepeda había aceptado; sin embargo, el paparazzi cambió de opinión tras considerar que la actriz merece ser juzgada por mentir.

La sentencia por falsedad de declaración en México se sanciona con 6 meses hasta 6 años de prisión.