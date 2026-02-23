Livia Brito no se puede acercar a Ernesto Zepeda por procesa legal y aún no le paga por la demanda por daño moral.

El lunes 23 de febrero se realizó una audiencia por el caso en contra de Livia Brito, tras ser vinculada a proceso por el delito de falsedad ante autoridades.

Livia Brito no se puede acercar al paparazzi que agredió hace 6 años

Ernesto Zepeda denunció por segunda vez a Livia Brito, tras asegurar que mintió en sus declaraciones en la primera demanda por daño moral.

Tras su salida del Reclusorio Sur, donde se realizó la audiencia, Livia Brito confirmó que no se puede acercar a Ernesto Zepeda, ya que el juez lo determinó como una medida cautelar.

“Nos acercaron, ni él a mí, ni yo a él, de hecho fue como inició este asunto, por el acercamiento” Livia Brito

Se determinaron dos meses de investigación complementaria en el caso de Livia Brito, por lo que la siguiente audiencia podría ser a finales de marzo.

Livia Brito asegura que confía en las autoridades y que el proceso será legítimo.

“Es un proceso desgastantes, de muchos tiempo, son más de 5 años y ni modo” Livia Brito

La actriz menciona que ha sido un proceso desgastante, pues la demanda de Ernesto Zepeda ha durado más de 5 años.

Livia Brito segura que está a disposición de las autoridades cuando se le requiera.

Livia Brito (Instagram/@liviabritopes)

Livia Brito aún le debe a Ernesto Zepeda más de un millón de pesos

Desde 2023, un juez determinó que Livia Brito y su expareja, Mariano Martínez le debían pagar un millón 200 mil pesos al paparazzi que agredieron en 2020.

Livia Brito trató de evadir el pago con amparos, pero en 2025 un juez determinó que sí debía pagar esta cantidad.

A mediados de febrero, las autoridades buscaban a Livia Brito para notificarle que ya debía cumplir con el pago a Ernesto Zepeda.

La actriz reveló que aún no ha sido notificada y durante la audiencia no podían entregarle este documento.

“Claro (está dispuesta a pagar) solo estoy esperando la notificación” Livia Brito

A su llegada al Reclusorio Sur, Livia Brito se mostró sonriente, pero a su salida se notaba cansada.