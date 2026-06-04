El pasado 3 de junio, la casa de subastas francesa Aguttes, llevó a cabo una venta de memorabilia relacionada a Michael Jackson, donde se ofrecieron varios artículos del cantante.

En la subasta de Michael Jackson destacó uno de sus guantes con joyería incrustada, así como su chamarra Proto2, la cual no se pudo vender.

Chamarra Proto2 de Michael Jackson no pudo venderse en subasta

Dentro de la memorabilia de Michael Jackson, se encontraba la chamarra Proto2 que fue usada durante su colaboración con Pepsi en 1987.

Chamarra Proto2 de Michael Jackson (Aguttes)

Lamentablemente la chamarra de Michael Jackson no se pudo vender, debido a que no se alcanzó el precio de 100 mil euros (2 mdp) que se pedía por ella.

Es decir, ninguno de los compradores quiso dar mínimo esa cifra por el objeto, todos ofreciendo menos de lo señalado por la mencionada casa de subastas.

Dado que no se pudo vender este objeto, se guardará para posteriores subastas, o en caso de que así se haya decidido, regresará a manos de su dueño actual.

Hay que señalar que diversas casas de subastas, así como portales dedicados a lo mismo, constantemente venden objetos relacionados a Michael Jackson.

Por lo que solo es cuestión de tiempo para que Proto2 salga en alguna de estas.

Otros objetos de Michael Jackson sí fueron vendidos en la subasta

Aunque la chamarra Proto2 de Michael Jackson no se pudo vender; en general la subasta fue buena ya que otros objetos salieron sin problema.

El más destacado fue el guante de Michael Jackson de joyas Swarovski, el cual uso en un ensayo para el concierto de Wembley en 1988.

Dicho guante fue vendido por 113,737 mil euros (2.2 mdp), siendo la pieza más cara de toda la colección, tal y como analistas lo esperaban.

También se vendieron otros dos guantes en 36,648 euros (735 mil pesos) y 32,857 euros (659 mil pesos), así como un sombrero bordado con su nombre y firmado por 20,220 euros (405 mil pesos).