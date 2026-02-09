Ernesto Zepeda es el paparazzi que en 2020 fue agredido por Livia Brito y su expareja, tras fotografiarlos en una playa pública en Quintana Roo.

Durante cinco años, Ernesto Zepeda ha enfrentado un proceso legal con Livia Brito, primero por daño moral y posteriormente un caso civil por falsedad de declaración.

¿Quién es Ernesto Zepeda? El paparazzi que demandó a Livia Brito

Ernesto Jesús Zepeda Estrada es un paparazzi y fotógrafo de Quintana Roo, que se volvió viral tras la agresión de Livia Brito en una playa de Cancún.

El paparazzi demandó en 2021 a Livia Brito por daño moral; en 2025, un juez determinó que Livia Brito debía pagar un millón 200 mil pesos a Ernesto Zepeda.

Ernesto Zepeda, paparazzi que denunció a Livia Brito (Especial )

¿Qué edad tiene Ernesto Zepeda?

No se tiene información de la edad de Ernesto Zepeda

¿Quién es la esposa de Ernesto Zepeda?

Ernesto Zepeda sí estaría casado, pero se desconoce el nombre de su esposa.

¿Qué signo zodiacal es Ernesto Zepeda?

No se tiene información del signo zodiacal de Ernesto Zepeda.

¿Cuántos hijos tiene Ernesto Zepeda?

Ernesto Zepeda es padre de un niño llamado Lucca.

Ernesto Zepeda, paparazzi que denunció a Livia Brito en 2020 (Instagram/@paparazzicancun)

¿Qué estudió Ernesto Zepeda?

Se desconoce el grado académico de Ernesto Zepeda.

¿En qué trabaja Ernesto Zepeda?

Ernesto Zepeda es fotógrafo, también imparte terapias saama y es taxista.

Livia Brito fue vinculada a proceso por falsedad de declaración

El 4 de febrero de 2026 se vinculó a proceso a Livia Brito y Mariano Gedler Martínez por falsedad ante la autoridad.

Ernesto Zepeda inició un proceso contra Livia Brito por falsedad de declaración en 2024, pero se decidió no vincularla a proceso.

Los abogados de Ernesto Zepeda apelaron esta decisión y un magistrado determinó que sí había elementos para vincular a proceso a Livia Brito.

La actriz y su expareja negaron en todo momento haber agredido a Ernesto Zepeda, a pesar de las pruebas en su contra.

La primera audiencia del caso se realizará a finales de febrero.

Livia Brito (Instagram/@liviabritopes)

Ernesto Zepeda denunció a Livia Brito por agredirlo en Cancún

En junio de 2020, Livia Brito y su entonces pareja Mariano Gedler Martínez, agredieron fisicamente a Ernesto Zepeda tras fotografiarlos en una playa.

Ernesto Zepeda denunció a Livia Brito por daño moral y secuelas físicas tras ser agredido en 2021.

En 2023, un determinó que Livia Brito debía pagar una reparación del daño a Ernesto Zepeda, pero la actriz impugnó la decisión.

Livia Brito aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la CDMX estaba analizando su caso, ya que presuntamente su privacidad se vio vulnerada.

Sin embargo, en 2025 se determinó que Livia Brito debía pagar un millón 200 mil pesos a Ernesto Zepeda.