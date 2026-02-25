Ernesto Zepeda aclara que Livia Brito puede pagar la reparación del daño que le debe sin necesidad de que la autoridad la notifique.

Han pasado casi 6 años del pleito legal entre el paparazzi Ernesto Zepeda y Livia Brito, a quien demandó por daño moral y le debe un millón 200 mil pesos.

Ernesto Zepeda reclama pago de Livia Brito tras última audiencia

El pasado lunes 23 de febrero, Livia Brito acudió a una audiencia en el Reclusorio sur tras ser vinculada por delito de falsedad de declaración.

A su salida, la actriz aseguró a los medios que le pagaría a Ernesto Zepeda cuando las autoridades la notificara.

Ernesto Zepeda respondió a las declaraciones de Livia Brito en Venga la Alegría y aseguró que no es necesario que la actriz sea notificada para que le pague.

“No es forzoso que requiera la notificación, es decir, no necesariamente. Si hay ese interés (de pagar) pues pueden exhibir un billete de depósito y terminar con esa situación” Ernesto Zepeda

El paparazzi explica que si Livia Brito tuviera la disposición de pagarle, podría hacer un billete de depósito.

“No es que sean obligatorias (las notificaciones) y una vez que se hagan, y los notifiquen, ellos tiene 5 días para pagar esta situación” Ernesto Zepeda

En junio de 2025, un juez reiteró que Livia Brito debía pagar una reparación del daño a Ernesto Zepeda tras agredirlo en Cancún en 2020.

Dicha resolución se había determinado desde 2023, pero Livia Brito metió diversos recurso legales para evitar pagar.

Livia Brito (Instagram/@liviabritopes)

Livia Brito deberá pagar los gastos legales de Ernesto Zepeda

Existe una segunda demanda contra Livia Brito por falsedad de declaración, donde Ernesto Zepeda figura como víctima secundaria.

Livia Brito es señalada de mentir en sus declaraciones en la primera demanda por daño moral, al asegurar que ella no estaba en Cancún al momento de la agresión.

Ernesto Zepeda menciona que en esta segunda demanda se busca que Livia Brito pague los gastos legales que se generaron durante estos casi 6 años de proceso.

“Esa reparación del daño solo se refiere a los gastos que se han generado por esta situación, por el delito de falsedad de declaraciones” Ernesto Zepeda

Livia Brito deberá pagar los honorarios de los abogados de Ernesto Zepeda, así como los boletos de avión y viáticos que ha gasto el paparazzi.

Por último, Ernesto Zepeda aclaró que es Livia Brito y su ex, Mariano Martínez, quienes no se pueden acercar a él y no al revés, como expresó la actriz.

“Yo soy la víctima indirecta. A ellos les impusieron esa restricción de no tener ningún contacto o acercarse a mí” Esrnesto Zepeda