Vinculan a proceso a Livia Brito -de 39 años de edad- por falsedad de declaraciones en el caso con el paparazzi Ernesto Zepeda.

El pasado 4 de febrero, un juez determinó que Livia Brito mintió en sus declaraciones contra Ernesto Zepeda, a quien agredió hace 5 años.

Vinculan a proceso a Livia Brito por falsedad de declaraciones

Según un documento del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, compartido por el periodista Carlos Jiménez, Livia Brito y su expareja, Mariano Gedler, fueron vinculados a proceso por el delito de falsedad ante autoridades.

Por lo que Livia Brito enfrentará una investigación complementaria por este delito y la cual concluirá el 23 de febrero.

Livia Brito (@liviabritopes / Instagram)

Ernesto Zepeda denunció a Livia Brito por falsedad de declaraciones en 2024, luego de que la actriz negara que agredió al paparazzi.

Trascendió que Livia Brito también negó haber estado en Quintana Roo, en la fecha en que ocurrieron los hechos.

En junio de 2025, autoridades determinaron que Livia Brito debía pagarle más de un millón de pesos a Ernesto Zepeda tras agredirlo en 2020 en Cancún.

Ernesto Zepeda, paparazzi que tiene pleito legal con Livia Brito. (Facebook / Saleelsoltv / Tomada de video)

El caso contra Livia Brito ha durado casi 6 años

El caso contra Livia Brito inició en Cancún, cuando ella y su entonces pareja agredieron a Ernesto Zepeda tras sacarle una fotografía.

Ernesto Zepeda denunció que sufrió lesiones en el rostro y destruyeron su equipo de trabajo.

En 2021, Ernesto Zepeda denunció a Livia Brito por daño moral y secuelas físicas tras ser golpeado.

Dos años después de la denuncia, se estableció que Livia Brito debía pagar un millón 200 mil pesos a Ernesto Zepeda, pero ella impugnó esta decisión.

A pesar de que Livia Brito celebró con un video que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizaba si en su caso hubo una irrupción a su privacidad, se determinó que debía cumplir con la reparación del daño al paparazzi.

En julio de 2025, Livia Brito acudió a la Fiscalía para declarar sobre el delito de falsedad de declaración y 7 meses después la vincularon a proceso.