Livia Brito -de 39 años de edad- le devolvió sus pertenencias al paparazzi Ernesto Zepeda después de más de cinco años de batalla legal.

En 2020, Livia Brito y su entonces pareja tuvieron un altercado con Ernesto Zepeda, quien denunció haber sido agredido y sufrido daño moral.

Livia Brito le devolvió al paparazzi Ernesto Zepeda todas sus pertenencias

Ahora que Livia Brito fue sentenciada a pagar una indemnización por daño moral a Ernesto Zepeda, se confirmó un nuevo avance en el caso.

Las pertenencias de Ernesto Zepeda, el periodista que fotografió a Livia Brito en Cancún, fueron devueltas tras el incidente con la actriz.

Jorge Carbajal, en su canal En Shock de YouTube, reveló que Ernesto Zepeda fue citado a la fiscalía de Quintana Roo para la devolución de sus pertenencias.

Se creía que era para el pago correspondiente a la indemnización que Livia Brito tiene que cumplir por daño moral.

Sin embargo, a Ernesto Zepeda solo se le entregó su equipo de trabajo, como cámara profesional, mochila y cartera.

Jorge Carbajal mostró en imágenes el estado de las pertenencias que le fueron entregadas a Ernesto Zepeda a 5 años del caso.

El periodista también hizo un llamado a las autoridades, pues Ernesto Zepeda solo desea el pago por daño moral de Livia Brito.

Ernesto Zepeda y Livia Brito (Especial)

Livia Brito pierde juicio contra Ernesto Zepeda; deberá indemnizarlo por daño moral

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la sentencia que obliga a Livia Brito a pagar una indemnización por daño moral a Ernesto Zepeda.

De acuerdo con la abogada Marcela Torres, Livia Brito debe pagar un millón 200 mil pesos al fotógrafo por las lesiones que le provocó.

Cabe destacar que Livia Brito interpuso un amparo para la revisión de la sentencia en el caso Ernesto Zepeda.

Sin embargo, lo que parecía una posible victoria legal para la actriz, se desmoronó cuando se desechó el recurso de forma definitiva.

Por lo que “el proyecto establece, en primer lugar, el rechazo del recurso de revisión; y en segundo, la firmeza de la sentencia previamente dictada”.

La resolución de la SCJN fue interpretada como un respaldo a la libertad de expresión de los medios de comunicación a informar sobre la vida de famosos.

Livia Brito (Instagram/@liviabritopes)

Pleito entre Livia Brito y Ernesto Zepeda transcurre desde el 2020

En 2020, Livia Brito y su entonces pareja, Mariano Martínez, agredieron a Ernesto Zepeda, un paparazzi que los estaba fotografiando en la playa en Cancún.

Al notar que el fotógrafo estaba presente, Livia Brito y su pareja se acercaron a Ernesto Zepeda y lo agredieron fisicamente.

Ernesto Zepeda denunció que, además de la agresión física, le robaron su equipo fotográfico.

El hombre demandó a Livia Brito por daño moral, argumentando que las agresiones le causaron daños físicos y materiales.

Sin embargo, la demanda por robo fue desestimada, aunque sí se le otorgó una sentencia a Livia Brito al pagar una indemnización por daño moral a Ernesto Zepeda por la agresión.