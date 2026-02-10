Fijan nueva fecha de audiencia por la demanda de Ernesto Zepeda contra Livia Brito por falsedad de declaración.

Angela Frías, abogada de Ernesto Zepeda, explicó en De Primera Mano cómo va el proceso contra Livia Brito tras ser vinculada proceso.

Ya hay fecha de audiencia por el caso de Livia Brito por falsedad de declaración

La abogada de Ernesto Zepeda detalló que el pasado 24 de agosto de 2024 tuvieron una audiencia inicial con Livia Brito por falsedad ante autoridad.

Un juez determinó que Livia Brito no sería vinculada a proceso y la decisión fue apelada por los abogados del fotoperiodista.

Livia Brito (Livia Brito )

Por lo que el 28 de enero de 2026, Livia Brito fue vinculada a proceso y la siguiente audiencia será el 23 de febrero.

En esta se van a determinar las medidas cautelares que se le impondrán a Livia Brito, y se determinará el tiempo de investigación.

Livia Brito podría cumplir con las medidas cautelares como:

Presentación periódica ante las autoridades

Presentación de una garantía económica

Prisión preventiva

Ernesto Zepeda, paparazzi que denunció a Livia Brito (Especial )

Ernesto Zepeda está dispuesto a llegar a un acuerdo con Livia Brito

La abogada de Ernesto Zepeda reveló que el periodista está dispuesto a llegar a un acuerdo con Livia Brito.

El paparazzi es el más interesado en que el caso con Livia Brito llegue a su fin, pues lleva cinco años con este proceso.

Es por eso que Angela Frías sugiere a Livia Brito y su expareja que dejen de postergar el proceso y ofrecer el pago por reparación del daño.

“La reparación del daño es un derecho de las víctimas del delito”, explicó la abogada de Ernesto Zepeda.

Livia Brito podría solicitar un proceso abreviado; es decir, que acepte que sí incurrió en el delito de falsedad ante la autoridad y el juez le podría dar una reducción de su sentencia.