Aunque Livia Brito de 39 años de edad, haya metido un amparo en la demanda que el fotógrafo Ernesto Zepeda, puso contra ella hace seis años, la actriz aún podría ir a la cárcel.

Brito podría estar hasta 6 años en prisión, además de que debe pagar la indemnización por daño moral, el costo de los abogados del agraviado, así como sus sesiones psicológicas.

Livia Brito podría ir 6 años a la cárcel por la demanda de hace 6 años por un fotógrafo

La actriz Livia Brito se ha mantenido por seis años en una pelea legal con Ernesto Zepeda, luego de que el paparazzi acusó que la actriz lo golpeó en Cancún tras haberle tomado unas fotos con su entonces pareja Mariano Martínez.

Aunque Livia Brito se ha respaldado con abogados mediante amparos, Zepeda asegura que la actriz aún podría ir a prisión hasta por 6 años. Asimismo, ha dicho que debe pagar 26 mil 64 pesos de multa, aunque eso no es todo.

Además de los años que podría estar en prisión, el fotógrafo dijo a Ventaneando que también está pidiendo el pago de daño moral equivalente a 1 millón 230 mil pesos, que aunque ya se determinó, Livia Brito y Mariano Martínez aún no lo han pagado.

“No se les ha encontrado en la dirección que están (...) el pago debe darse por los dos al mismo tiempo”. Ernesto Zepeda, fotógrafo.

Por otra parte, el documento mostrado en el programa de espectáculos de TV Azteca, evidenció que Zepeda también pide el pago de su representación legal que son 348 mil pesos, así como 73 mil 640 pesos de 40 sesiones terapéuticas postraumáticas del fotógrafo.

Livia Brito asegura que no agredió al fotógrafo

Livia Brito y su ahora exnovio, Mariano Martínez, aseguran que no golpearon al fotógrafo Ernesto Zepeda, siendo este el origen de la demanda.

Zepeda ha asegurado que el Ministerio Público tiene todas las evidencias que respaldan su acusación contra la actriz y Martínez. Sin embargo, ellos siguen rechazando la versión.