Livia Brito sigue sin pagarle a Ernesto Zepeda a casi un año de la resolución judicial tras haber golpeado al paparazzi en Quintana Roo.

La actriz debe pagar un millón 200 mil pesos por agredir físicamente a Ernesto Zepeda, quien la fotografió en una playa pública.

Además, Livia Brito debe pagar las terapias psicológicas del paparazzi, quien sufrió secuelas graves tras los golpes que recibió de la actriz y su exnovio, Mariano Martínez.

Livia Brito sigue sin pagarle al paparazzi que golpeó

En junio de 2025, un juez determinó que Livia Brito y su expareja debían indemnizar a Ernesto Zepeda con más de un millón de pesos tras golpearlo en 2020.

A dos años de la agresión contra el paparazzi, Livia Brito sigue sin pagarle a Ernesto Zepeda y ha justificado su falta de pago a que no le han notificado las autoridades.

Livia Brito debe pagar la indemnización de un millón 200 mil pesos y actualmente enfrenta una denuncia por falsedad de declaración.

Livia Brito (Instagram/@liviabritopes)

El programa En Shock reveló que la defensa de Ernesto Zepeda solicita en la demanda por falsedad de declaración:

6 años de prisión

400 mil pesos como reparación del daño

El pago de más de 70 mil pesos en concepto de 40 terapias psicológicas

Si Livia Brito es declarada culpable por falsedad de declaración, podría pagar 420 mil pesos a Ernesto Zepeda, más la indemnización que le debe por agresión.

Es decir, la actriz adeudaría un millón 620 mil pesos y serán las autoridades quienes determinen su culpabilidad y si será sentenciada.

Ernesto Zepeda, paparazzi que demandó a Livia Brito (Especial )

Livia Brito está vinculada a proceso por falsedad de declaración

En febrero de 2026 fueron vinculados a proceso Livia Brito y Mariano Martínez, por lo que la siguiente audiencia será en junio.

Las autoridades concedieron medidas cautelares a Ernesto Zepeda, por lo que Livia Brito ni su expareja se pueden acercar a él.

Trascendió que Livia Brito había tratado de conciliar con Ernesto Zepeda, quien se negó y prefirió que el caso siguiera.