Leticia Calderón -de 57 años de edad- reveló que su exesposo Juan Collado la está asesorando por problemas legales recientes.

Han pasado 15 años de la separación de Leticia Calderón y Juan Collado, pero siguen manteniendo una buena amistad, por lo que ahora podría ser su abogado.

Leticia Calderón recurre a Juan Collado como abogado

A finales de octubre se publicó un video en TikTok generado con inteligencia artificial, donde anunciaban la muerte de Leticia Calderón.

La actriz se indignó por la difusión de este video y reveló en De Primera Mano que buscará demandar a quien realizó dicho clip.

“Yo a estoy viendo los medios a ver si se puede demandar, porque obviamente es una difamación, es un daño” Leticia Calderón

¡#LetyCalderón DESMIENTE en VIVO por VIDEO falso de #GalileaMontijo anunciando su MU3RT3! ¿Fue una manipulación con IA?#DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/eXOnGQOuob — De Primera Mano (@deprimeramano) October 29, 2025

Juan Collado prometió a Leticia Calderón que encontraría la vía legal para sancionar a quien difundió el rumor de su muerte.

“Está investigando (Juan Collado) a ver si se puede hacer algo por difamación, evidentemente sí procedería, pero como todo son anónimos, se esconden”, contó Leticia Calderón.

La actriz espera que la policía cibernética pueda rastrear al usuario que hizo el video, donde también usó la imagen de Galilea Montijo, de 52 años de edad.

Juan Collado (Francisco Rodríguez / cuartoscuro)

¿Leticia Calderón se enojó con Galilea Montijo? Usaron a la conductora

En el video donde se anuncia la muerte de Leticia Calderón aparece Galilea Montijo , quien supuestamente es quien confirma la noticia.

Galilea Montijo habló del tema en el programa Hoy y aclaró que usaron inteligencia artificial para usar su imagen.

Leticia Calderón se comunicó con la producción de Hoy para aclarar que estaba bien y desmentir la situación.

La actriz manifestó que entendía que habían usado la imagen de Galilea Montijo y que ella no estaba involucrada en la penosa situación.

Leticia Calderón exhortó a sus fans a corroborar la información antes de compartir o caer en pánico.